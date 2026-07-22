Arancel de Trump amenaza 11,000 millones de dólares de envíos brasileños

Un nuevo arancel estadounidense del 25% entró en vigor este miércoles sobre una amplia gama de productos brasileños, entre los que se incluyen maquinaria agrícola, productos de madera, etanol y prendas de vestir, lo que agravará las tensiones en una relación ya de por sí crispada entre los dos países más poblados del hemisferio occidental.

Este arancel es el primero que se aplica en el marco de la nueva estrategia del Gobierno del presidente Donald Trump de recurrir a la Ley de Comercio de 1974 para investigar lo que considera prácticas comerciales desleales. La invocación generalizada por parte de la Casa Blanca de poderes de emergencia para imponer aranceles elevados a la mayoría de sus socios comerciales fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos a principios de este año.

El nuevo arancel amenaza entre 7,000 y 11,000 millones de dólares en exportaciones brasileñas a Estados Unidos, según estimaciones del Gobierno de Brasil y de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), respectivamente. Esto supone aproximadamente entre el 18% y el 26% de las exportaciones de Brasil a Estados Unidos.

Para mitigar el impacto interno de los aranceles, Estados Unidos eximió a varias importaciones clave, entre ellas la carne de vacuno, el café, las aeronaves y las piezas de aviones. Brasil es el primer país afectado por un arancel tras una investigación de un año de duración en virtud de la Sección 301 sobre prácticas comerciales desleales, a pesar de que Estados Unidos ha mantenido sistemáticamente un superávit comercial con Brasil.

Washington ha argumentado que los aranceles son necesarios para contrarrestar lo que denomina prácticas comerciales desleales, desde los servicios de pago electrónico hasta el acceso al mercado del etanol y la deforestación ilegal.

Los aranceles entran en vigor apenas dos días antes de que expire un arancel global temporal del 10% y tras una sentencia de la Corte Suprema que anuló los anteriores aranceles estadounidenses del 50% sobre los productos brasileños, lo que obligó a los exportadores a buscar nuevos mercados.

Para muchos sectores, los ajustes ya han sido dolorosos. La industria del calzado de Brasil, que considera a Estados Unidos su principal mercado exterior, ya ha rebajado sus previsiones de exportación para el año a una caída prevista del 7.1%, frente a su previsión anterior de una caída del 3.6%.

Estados Unidos compra uno de cada cinco zapatos exportados desde Brasil, según la Asociación Brasileña de Industrias del Calzado (Abicalçados).

"No hay ningún otro mercado capaz de sustituir a Estados Unidos", afirmó Toni Hajel, propietario de la empresa exportadora TH Shoes y presidente del sindicato del sector del calzado de Franca, un centro clave para la producción de calzado en el estado de São Paulo.