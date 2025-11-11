Aerolíneas cancelan 1,200 vuelos en Estados Unidos este martes por cierre de gobierno

Las aerolíneas cancelaron casi 1,200 vuelos este martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan las 1,000 desde que el Gobierno impuso reducciones obligatorias de vuelos para hacer frente a los problemas de seguridad.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la semana pasada a las aerolíneas que redujeran el 4% de los vuelos diarios a partir del viernes en 40 grandes aeropuertos por problemas de personal en el control del tráfico aéreo.

Las reducciones de vuelos aumentaron al 6% el martes y luego alcanzaron el 8% el jueves y el 10% el próximo 14 de noviembre.

Las aerolíneas y la FAA están debatiendo si los recortes se reducirán a medida que se acerca el final de un cierre gubernamental récord de 42 días.

Trump amenaza a controladores aéreos por ausencias

Cerca de 2,300 vuelos adicionales en Estados Unidos fueron cancelados el lunes mientras el presidente Donald Trump amenazó con reducir el salario de los controladores de tráfico aéreo que se reportaron enfermos durante el cierre del gobierno.

Trump acusó a los controladores de eludir su deber "patriótico". Los trabajadores denunciaron que son utilizados como "peones políticos".

"¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo, AHORA!!! Cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales", escribió en su plataforma Truth Social.

"Si desean abandonar el servicio en un futuro cercano, por favor no duden en hacerlo, ¡sin pago ni indemnización de ningún tipo! Serán reemplazados rápidamente por verdaderos Patriotas", agregó.

El sindicato Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA, por sus siglas en inglés) elogió en un comunicado a los miembros que trabajan sin recibir pago como "héroes anónimos".

El cierre de gobierno alcanzó un récord de 41 días, dejando sin salario a más de un millón de funcionarios, incluidos los controladores aéreos.

Este lunes, en una votación 60-40, los miembros del Senado avanzaron en la aprobación de un acuerdo para poner fin al "shutdown". El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo.

Además de las 2,300 cancelaciones del lunes, más de 8,700 vuelos fueron retrasados, según el sitio web FlightAware. Y las aerolíneas ya han cancelado 1,100 vuelos programados para el martes, informó el rastreador de vuelos.

La administración Trump ordenó la semana pasada reducciones del 10% en los vuelos en decenas de aeropuertos, incluidos algunos de los más concurridos del país.

Trump prometió una prima de 10,000 dólares para cada controlador que permaneció en su puesto durante el cierre.

(Con información de AFP)