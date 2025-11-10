Senado de EU aprueba proyecto de ley para levantar cierre del gobierno, y pasa a cámara baja

El Senado de Estados Unidos avanzó el lunes para poner fin al cierre de servicios públicos federales más largo en la historia, después de que senadores demócratas se unieran a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump. El martes es feriado en Estados Unidos.