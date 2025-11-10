Buscar
El Economista
Economía

Lectura 1:00 min

Senado de EU aprueba proyecto de ley para levantar cierre del gobierno, y pasa a cámara baja

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo.

main image

Panorámica del Capitolio.Foto: AFP

AFP

El Senado de Estados Unidos avanzó el lunes para poner fin al cierre de servicios públicos federales más largo en la historia, después de que senadores demócratas se unieran a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump. El martes es feriado en Estados Unidos.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete