Aerolíneas cancelan más de 1,500 vuelos en Estados Unidos este lunes por cierre de gobierno

Las aerolíneas cancelaron este lunes más de 1,000 vuelos en Estados Unidos por cuarto día consecutivo, mientras los recortes de vuelos provocados por el cierre del Gobierno y las ausencias de personal de tráfico aéreo siguen causando estragos en la aviación.

FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos, dijo que más de 1,550 vuelos habían sido cancelados y 1,200 retrasados este lunes después de 2,950 vuelos cancelados y casi 10,800 retrasados el domingo en el peor día de interrupciones de vuelos desde que comenzó el cierre del gobierno el pasado 1 de octubre.

Una tormenta invernal que afectó a Chicago también perturbó el transporte aéreo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció a última hora del domingo la suspensión del tráfico de aviación general en 12 aeropuertos con problemas de personal de control aéreo, entre ellos Chicago O´Hare y Reagan Washington National.

El cierre, que ha alcanzado la cifra récord de 40 días, ha provocado la escasez de controladores aéreos que, al igual que otros empleados federales, llevan semanas sin cobrar.

El Senado votó a última hora del domingo a favor de un proyecto de ley para poner fin a la paralización del Gobierno.

La FAA ordenó a las aerolíneas que redujeran el 4% de los vuelos diarios a partir del viernes en 40 de los principales aeropuertos por motivos de seguridad en el control del tráfico aéreo. Las reducciones de vuelos deberán alcanzar el 6% el martes y llegar al 10% el próximo 14 de noviembre.

Una de las grandes preguntas que se hacen las compañías aéreas es cuándo levantará la FAA los recortes de vuelos exigidos por el gobierno. El secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que lo primero que quiere es que mejore la dotación de personal de control del tráfico aéreo y los datos sobre seguridad.