Registro de celulares: ¿Cuántas líneas telefónicas se podrán registrar por persona?

Con la aprobación por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles en México, los usuarios se preguntan ¿cuántas líneas telefónicas podrán registrar por persona?

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 10 establece que los proveedores del servicio de telefonía móvil limitarán el número máximo de líneas telefónicas móviles que pueden ser vinculadas por personas físicas, permitiendo hasta 10.

Lo anterior, no será aplicable a las personas morales, ni a las personas físicas con actividad empresarial.

Para estas últimas, el Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil requerirá la constancia de situación fiscal, a fin de acreditar dicha circunstancia.