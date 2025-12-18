Sheinbaum responde a congresista de EU: México mantendrá su relación con Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió este jueves a la congresista estadounidense María Elvira Salazar por los señalamientos del apoyo de México a Cuba.

Sheinbaum Pardo aseguró que México mantendrá la relación con Cuba a pesar de que el gobierno de Estados Unidos le solicitó reconsiderar su vínculo. Recordó que el país ha brindado apoyo a Cuba desde su revolución en 1959 y dicha determinación “no tiene por qué influir en la relación con Estados Unidos porque es una decisión soberana”.

La presidenta de México afirmó que la posición sobre el régimen cubano es “una diferencia” entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, pero negó que esto influya en la relación con su vecino del norte.

La primera mandataria recordó que la decisión de mantener una relación con Cuba "es soberana y tiene que ver con el humanismo", ya que el bloqueo impuesto por Estados Unidos afecta a la población en general.

En la víspera, la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, envió un mensaje a Sheinbaum, a quien le pidió dejar de respaldar dictaduras como la de Cuba o Venezuela. "Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio", sentenció Salazar.

También señaló la contratación de médicos cubanos en México, aludiendo a una violación del acuerdo comercial T-MEC sobre la trata de personas.

La congresista estadounidense señaló que México envió gratis a Cuba, 55 buques cisterna de petróleo en los últimos cuatro meses, por el valor de más de 3,000 millones de dólares.

"Es un HECHO: México está participando en la esclavitud moderna al importar “médicos” cubanos. 108 millones de dólares han ido directamente al régimen de Castro, mientras 3,000 médicos cubanos se ven obligados a trabajar en México", dijo en una audiencia.

María Elvira Salazar preguntó cómo se podía permitir esto, cuando "viola tan flagrantemente las prohibiciones del T-MEC sobre la trata de personas y nuestro acuerdo de libre comercio".

Sheinbaum insistió este jueves en la disposición de su gobierno para mediar los conflictos entre países para alcanzar una solución pacífica, en el marco del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por las recientes amenazas del presidente Donald Trump.

“Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes, buscar una solución pacífica y que no haya intervención, repito más haya del gobierno de Maduro en Venezuela, el tema central es el intervencionismo y el injerencismo, si hay un conflicto hay todos los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa”, dijo desde Palacio Nacional.

Sheinbaum instó el miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a intervenir ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y ofreció la mediación de México para evitar un posible conflicto.

INFORMACIÓN EN PROCESO…