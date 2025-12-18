Diciembre en el MIDE: experiencias, arte y educación financiera

El MIDE, Museo Interactivo de Economía, lanzó su nuevo Programa Educativo para este mes de diciembre, una propuesta que combina arte, tecnología, historia y creación colectiva. Con actividades renovadas y experiencias para públicos de todas las edades, el museo invita a redescubrir sus espacios en el marco de su reciente proceso de renovación.

Entre las novedades del MIDE destaca Atelier: Secretos financieros, una experiencia estacional que se ha convertido en la propuesta protagónica del museo. Este taller invita a las y los visitantes a explorar la dimensión emocional del dinero a través de un ejercicio creativo, confidencial y profundamente reflexivo.

En un espacio seguro, las personas pueden compartir de manera anónima sus “secretos financieros”: decisiones, miedos, hábitos o sentimientos que suelen mantenerse ocultos. Estos relatos se ponen en manos de artistas mexicanas especializadas en collage, quienes los reinterpretan y los transforman en obras que se exhiben dentro del propio espacio del atelier. La muestra permite que las y los visitantes reconozcan que, aunque cada historia es distinta, muchas preocupaciones financieras son compartidas y atraviesan a personas de todas las edades y contextos.

Branded Content

Además de esta exhibición colectiva, el público puede escribir su propio secreto financiero en un entorno íntimo y depositarlo en un buzón dedicado. Posteriormente, quienes lo deseen pueden crear su propio collage inspirado en ese relato, guiados por un mediador del museo. La actividad busca abrir conversaciones sobre cómo las emociones influyen en la vida económica cotidiana y cómo compartir estos silencios puede convertirse en una oportunidad para aprender, resignificar experiencias y fortalecer la educación financiera desde una perspectiva humana.

Además del atelier, el MIDE ofrece otras actividades que, al igual que esta experiencia, ponen a prueba nuestras decisiones cotidianas y brindan información valiosa sobre temas económicos, tecnológicos y sociales.

El Tranvía: 20 plantas que cambiaron la economía

Un dispositivo móvil que recorre la historia económica y ambiental a través de semillas, hojas y frutos que transformaron el mundo, desde el cacao hasta el té o el maíz.

Horarios: De martes a domingo, 09:15 a 11:30 h y 12:30 a 16:30 h

Recorrido Economía e IA en nuestras vidas

Acompañado por un mediador y un robot cuadrúpedo llamado Can X, este recorrido reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en ámbitos como el trabajo, el consumo digital y la ética.

Horarios: De martes a domingo, 10:30, 12:30 y 15:30 h

Branded Content

La Ciudad del Ahorro

Un espectáculo multimedia con video mapping que muestra el ahorro como un acto transformador a través de cinco secuencias visuales y sonoras.

Horarios: De martes a domingo, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 15:15 y 16:30 h

La Vagabunda: Ahora o nunca

Una fábula visual que se desarrolla en una pequeña cabina móvil donde un cono de helado enfrenta la indecisión mientras “el tiempo se derrite”.

Horarios: Sábados y domingos, 10:00 a 12:00 h y 14:30 a 16:30 h

Recorrido Histórico: Crónicas del Barrio

Un paseo guiado por las calles que rodean al museo para conocer la historia del antiguo edificio betlemita y su transformación hasta convertirse en sede del MIDE.

Horarios: Sábados y domingos, 13:00 h

Visita el MIDE de martes a domingo, de 09:00 a 17:00 horas, y disfruta todas las experiencias que ofrece el museo en este mes decembrino. El acceso tiene un costo de $160 pesos para el público general y de $80 pesos para estudiantes, docentes y personas con credencial INAPAM. El museo también cuenta con dos promociones en taquilla: Madrugadores MIDE, con entrada 2x1 los sábados y domingos de 9:00 a 11:00 horas, y Tardes con Pilón, disponible de martes a viernes entre las 15:00 y las 17:00 horas.