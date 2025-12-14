Registro de celulares: ¿Qué pasará si no vinculo mi línea telefónica con mi curp?

Con la aprobación por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles en México, ahora surge la duda sobre ¿qué pasará si no vinculo mi celular?

Cabe recordar que será a partir del 9 de enero de 2026 cuando los dispositivos móviles de telefonía deberán empezar a asociarse a una persona física o moral, por lo que será necesario tener a la mano la CURP o credencial de elector.

El objetivo, de acuerdo con las autoridades federales, es combatir delitos como la extorsión, secuestro, trata y actividades criminales, porque al estar asociadas las líneas se eliminará el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

¿Qué pasará si no vinculo mi línea telefónica con mi curp?

De acuerdo a los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, transcurridos 120 días hábiles posteriores al plazo previsto en el primer párrafo del artículo tercero transitorio de los presentes lineamientos, los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán deshabilitar el servicio de toda línea telefónica móvil que no se encuentre vinculada a un titular, conforme a lo previsto en el artículo trigésimo transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Previo al plazo establecido en el párrafo que antecede, los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán enviar una notificación por SMS y otros medios, a todas sus líneas telefónicas móviles que se encuentren habilitadas y no vinculadas a un titular, al menos una vez por semana, mientras no se realice su vinculación.

La notificación a que hace referencia el presente artículo contendrá la siguiente leyenda:

"RECUERDA QUE DEBES VINCULAR TU LÍNEA ANTES DEL DD-MM-AAAA, INGRESA A: .

Donde:

Enlace deberá seguir el formato: "https://www..com/vinculatulinea",

Nombre Operador corresponde al nombre comercial registrado del Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil, y

DD-MM-AAAA es la fecha límite para la vinculación de líneas telefónicas móviles expresada en días (DD), mes (MM) y año (AAAA).

Para la notificación por SMS a la que se refiere el párrafo anterior, los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil adoptarán las medidas técnicas necesarias para identificarse como el originador (SMS Sender ID) del SMS, con su nombre comercial.

¿Si no vinculas tu línea telefónica móvil con tu CURP te quedarás sin servicio?

A partir de la Deshabilitación de una Línea Telefónica Móvil, ésta únicamente podrá ser utilizada para recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, realizar llamadas a los Números de emergencia y de atención ciudadana, así como al sistema de atención de su proveedor del servicio de telefonía móvil.

Las líneas telefónicas móviles que hayan sido deshabilitadas podrán ser habilitadas nuevamente por los titulares durante su ciclo de vida, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la ley y en los presentes lineamientos.