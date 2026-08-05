¿Tendrás pensión si cotizas bajo la Ley 97 del IMSS? Retos y escenarios para la generación afore

La generación afore –trabajadores que comenzaron a cotizar al IMSS a partir del 1 de julio de 1997 bajo la Ley 97– enfrenta retos importantes para acceder a una pensión. Si bien existe la creencia generalizada de que esta población no tendrá este beneficio, especialistas y autoridades confirman que sí existen mecanismos, aunque las ventajas serán distintas y, en muchos casos, menores a quienes cotizaron bajo la Ley 73.

Desde 1997, el sistema de pensiones mexicano para nuevos trabajadores se basa en cuentas individuales de afore, donde el monto final depende del ahorro acumulado —incluyendo aportaciones del empleador, trabajador, gobierno y el rendimiento generado— así como el ahorro voluntario.

El diseño legal impacta directamente a los nacidos en generaciones alfa, centennial, millennial y parte de la generación X. Una reforma implementada en 2020 y la incorporación del Fondo de Pensiones del Bienestar han permitido algunos avances, pero persisten retos severos, como la baja formalidad laboral y la insuficiencia del ahorro.

Héctor Villarreal, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, considera que el panorama de retiro para todos ellos es “bastante más generoso” que hace algunos años, gracias a la reforma al sistema de pensiones de 2020 y (entre comillas) al Fondo de Pensiones del Bienestar (FPB), pero —acota— con persistentes retos.

Además, también tendrán la pensión que otorga el Estado, conocida como no contributiva o de adultos mayores, que es una “lanita no despreciable” (6,400 pesos cada bimestre en 2026) que otorga un soporte a la que eventualmente puede tener una persona de su afore.

El aumento progresivo de las aportaciones que se aprobó en 2020 permitirá que los trabajadores de la Ley 97 tengan un mejor retiro, principalmente los jóvenes que se están integrando al mercado laboral. “No obstante, hay desafíos importantes, dos de ellos son las semanas cotizadas ante el IMSS (debido a la baja permanencia en la formalidad) y la informalidad”, que representa más de 50% de la población ocupada, comenta.

Población de bajos ingresos, los más beneficiados

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de reemplazo (monto de pensión que recibe una persona como porcentaje de su último salario) de los trabajadores con un nivel de ingreso promedio es de 80%, mientras que para los de bajos ingresos es de 132 por ciento.

Es decir, si su último salario es de 100 pesos, su pensión sería de 80 y 132 pesos, respectivamente.

"Estos cálculos pueden estar sobreestimados, ya que la reforma de 2020 se implementará completamente en 2030 y el Fondo de Pensiones para el Bienestar presenta retos para su financiamiento", dice Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Entonces, ¿es suficiente lo que recibirá la generación afore? No para todos. Las personas que perciben ingresos laborales mayores al promedio recibirían tasas de reemplazo menores a lo que ganan. De ahí la importancia de generar ahorro adicional, por vías como un Plan Personal de Retiro.

4 formas de pensionarse bajo la generación afore

Existen cuatro formas bajo los cuales puedes alcanzar una pensión en tu vejez, si estás en la Ley 97, los cuales detallaremos a fondo en próximos textos.

Renta vitalicia

Retiro programado

Pensión garantizada

Fondo de Pensiones del Bienestar (FPB)

En renta vitalicia, la afore entrega a una aseguradora los recursos que la persona acumuló durante su vida laboral y la institución dará una pensión de por vida, la cual se irá actualizando en función de la inflación. Es importante revisar las instituciones autorizadas, porque puede haber diferencias importantes entre ellas.

En retiro programado, el trabajador contrata una pensión con la afore que administró sus recursos, la cual recibirá de forma mensual hasta que éstos se agoten, es decir, no necesariamente es de por vida.

La pensión garantizada es aquella que otorga el Estado a las personas que cumplan con el requisito de edad y las semanas cotizadas en el IMSS, pero cuyos recursos que acumularon en su afore les son insuficiente para pagar una renta vitalicia o un retiro programado. El monto final variará en función de las semanas cotizadas y el salario que registró en su vida laboral.

El FPB permite a los trabajadores alcanzar una pensión similar a su último salario, siempre y cuando no superen el nivel de 17,885.85 pesos en 2026. Un requerimiento importante es que sólo aplica para retiro por vejez, es decir, se puede tramitar hasta los 65 años o más.

4 opciones para pensionarse por la Ley 97 Mecanismo de pensión Requisitos clave

¿Quién lo otorga?

Monto aproximado (2026) Observaciones principales Renta vitalicia Ahorro suficiente en afore, edad legal Aseguradora Depende del saldo en afore, ajustes por inflación Es de por vida; varía según institución y ahorro Retiro programado Ahorro suficiente, edad legal Afore Depende del saldo en afore, hasta agotarse No es de por vida, se agota al terminar recursos Pensión garantizada Edad y semanas mínimas cotizadas IMSS

Estado (IMSS) Suma garantizada por ley según salario y semanas Si el ahorro es insuficiente para renta/retir prog. Fuente: Entrevistas.

Requisitos para obtener una pensión bajo la Ley 97

Para solicitar este beneficio debes tener al menos 60 años y, en 2026, un mínimo de 875 semanas cotizadas ante el IMSS. Este número aumentará 25 semanas cada año, hasta llegar a 1,000 en 2031.

Si no cumples con estos requisitos es posible que el IMSS te otorgue una negativa de pensión.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) establece que, con la negativa de pensión, si bien no se obtiene el derecho a la renta mensual, este documento permite al trabajador retirar en una sola exhibición la totalidad de los recursos acumulados en su cuenta de afore e Infonavit.