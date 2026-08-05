Porsche y TECHO: 15 años de colaboración para construir casas para quienes más lo necesitan

Para Porsche el 911 es un número iconico y en este caso, el 911 no señala un auto sino a la familia de Catalina Carrera, que desde este mes vive en una casa con piso firme en el sur de la CDMX.

El 3 de agosto de 2026, más de 20 voluntarios de Porsche Latin America, Porsche de México y los Porsche Center de la ciudad se sumaron a voluntarios locales de TECHO para levantar cuatro viviendas de emergencia en Paraje La Quebradora. Una de ellas es la número 911 del programa.

Porsche y TECHO construyendo la casa 911

La alianza se firmó en 2011 y la primera casa se construyó en 2012. En el camino hubo otro hito con nombre de modelo: la Casa No. 718, entregada en 2022 en referencia al Boxster y al Cayman.

Para este 2026 esta asociación planea cerrar el año con 50 casas construidas para lograr beneficiar a un total de 918 familias.

Desde que el programa comenzó ya se han logrado beneficiar a más de 3,900 personas y para lograrlo, más de 13,000 voluntarios han apoyado en todo tipo de actividades a lo largo de México, Centro y Sudamérica y el Caribe.

Porsche y TECHO construyendo la casa 911

Para dimensionar lo que significan 911 casas hay que entender qué se construye. Las viviendas de emergencia de TECHO son módulos prefabricados de madera montados sobre pilotes, que se levantan en una jornada de trabajo con mano de obra voluntaria y la participación de la propia familia beneficiaria. No sustituyen a una vivienda definitiva: resuelven lo urgente —salir del piso de tierra, tener un espacio seco y cerrado— mientras la familia y la comunidad avanzan hacia soluciones permanentes.

Más allá de la construcción: talleres y desastres

El programa no se agota en vivienda. Las donaciones también han financiado 10 talleres mecánicos de TECHO, donde al cierre de 2025 más de 70 jóvenes de entre 15 y 35 años habían recibido formación automotriz.

El tercer frente es la respuesta ante desastres. La alianza ha estado presente en: