EU suspende las importaciones de aguacate desde Michoacán por nueva alerta de seguridad

Estados Unidos suspendió este miércoles temporalmente las importaciones de aguacate desde Michoacán debido a una nueva alerta de seguridad para el estado.

La representación del Gobierno de Estados Unidos informó que la medida responde a una amenaza contra intereses estadounidenses en la entidad, por lo que, a partir de este 5 de agosto, quedaron suspendidas las actividades oficiales en el estado.

Par Washington, Michoacán continúa catalogado con Nivel 4: "No Viajar", la máxima alerta de viaje emitida para los ciudadanos estadounidenses.

Esta medida paraliza temporalmente la labor de los inspectores del Departamento de Agricultura (USDA por su sigla en inglés) y frena los envíos de aguacate michoacano al mercado norteamericano.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) confirmó a través de un comunicado la medida que detiene las labores de los Oficiales Regulatorios del USDA encargados de verificar el Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, únicamente se autoriza el procesamiento del aguacate que fue recibida el pasado martes 4 de agosto bajo la supervisión de los inspectores estadounidenses en el país.

Respecto a los cargamentos que lleguen o se descarguen durante este miércoles 5 de agosto, la APEAM precisó que se operará bajo un esquema similar al de los domingos: la fruta podrá descargarse pero no procesarse ni embarcarse hacia el extranjero, por lo que cada empaque evaluará la pertinencia de realizar cortes durante esta jornada.

La APEAM añadió que mantendrá comunicación permanente tanto con la representación estadounidense como con las autoridades mexicanas para dar seguimiento al freno. Integrantes de la Asociación se trasladaron a la Ciudad de México para sostener reuniones con autoridades federales, con el objetivo de encontrar mecanismos que permitan restablecer las operaciones y reducir el impacto para el sector.