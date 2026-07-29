Pagar por una mejor pensión puede costarte la jubilación e involucrarte en temas legales

Suena tentador pagar 30,000, 50,000, 100,000 pesos o más a un supuesto asesor de ahorro para el retiro a cambio de acceder a una pensión o mejorar la que tienes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, se trata de un fraude que te puede dejar sin dinero el resto de tu vejez y hasta involucrarte en problemas legales.

De acuerdo con especialistas, existen “pseudoempresas” que, a cambio de una cantidad de dinero significativa, aseguran que te pueden conseguir una pensión o mejorar la que ya tienes de forma rápida y sencilla.

Los supuestos especialistas se confabulan con gente que está dentro de las subdelegaciones del IMSS, les pagas para que te ayuden “y, de pronto, resulta que sí tienes pensión y de hasta 89,000 pesos”, comentó Gloria Arellano, especialista en derecho laboral, económico corporativo y amparo.

“No lo hagan, porque sí o sí te van a cachar, sólo vas a desperdiciar tu dinero y te pueden quitar la poquita pensión que tienes, porque eso es un fraude al Seguro Social”, expuso en una entrevista de radio.

Moisés Pérez Peñaloza, fundador de Yo Jubilado, consultoría en estrategias de retiro, destacó que la cancelación de pensiones por ésta y otras acciones es una realidad y “vamos a empezar a ver más casos, porque es un hecho que, cada vez, las revisiones son más profundas, más precisas y con mayor tiempo de análisis”.

Esto es posible, dice, con la ayuda de la tecnología, la inteligencia artificial y un mayor cruce de información entre las autoridades, como son el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Según el especialista, hay casos de trabajadores que “compran” semanas de cotización, aumentos de salario o cambio de año de registro para pasar de la Ley 97 a la Ley 73 o tener más semanas acreditadas en el IMSS. Esta situación, acotó, se da a través de supuestos asesores o coyotes que, a cambio de “una buena cantidad”, consiguen alterar la información en los sistemas del Seguro Social.

Las situaciones donde “estos coyotes te dicen dame ‘una lana’ y mágicamente hago que pases de la Ley 97 a la 73, si te faltan 200 semanas yo te las pongo o si quieres subir el salario, yo te lo subo, todas estas causales son de revocación de una pensión”, comentó.

Por ello, recomiendan, es mejor hacer las cosas “por la derecha”, en orden y apegadas a la ley y, de ser posible, de la mano de un asesor que te apoye con todas tus dudas para evitar caer en problemas futuros.

¿Puedo ir a prisión por presunto fraude?

Juvenal Lobato, catedrático en la facultad de Derecho de la UNAM, comenta que, desde el punto de vista legal, si tu simulas una actividad y eso genera un fraude puede haber un tema penal de por medio, pero se tiene que acreditar y probar que fue hecho con dolo, que no fue una circunstancia extraordinaria, sino con toda la intención.

“Tú cometes un fraude si declaras ilegalmente algo o una situación que no es real, eso sí, eventualmente, te puede llevar a un tema penal, pero también te lleva primero a un tema administrativo, en este caso que te quiten la pensión”.