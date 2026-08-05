No es tu sueldo, el problema al ahorrar es el momento en que apartas el dinero

¿Te pasa que dices “este mes si voy a ahorrar” y, al final, el dinero se fue en los gastos del día a día, y ya no pudiste hacer esa reserva? Pasan los meses y sigues sin tu fondo de emergencia, o el guardadito para un objetivo que terminas financiando con crédito.

Esta situación es más común de lo que parece, pero no deja de ser un problema financiero. Más que el nivel de ingreso, el problema está en la forma en cómo se entiende el ahorro.

Elizabeth Mondragón Velázquez, asesora financiera y experta en retiro, explica que el principal error está en la forma en las personas organizan sus finanzas. En muchas ocasiones, el ahorro queda relegado en el último lugar de la jerarquía de distribución de los ingresos, donde acumula “lo que sobró de la quincena”.

Sin embargo, para ser un verdadero ahorro, debe tratarse como otra obligación financiera prioritaria. Particularmente, una deuda.

“Cuando les digo esto a las personas, se asustan, pero esa es la realidad. Si pagas puntualmente tu tarjeta de crédito, un préstamo, la renta o los servicios, debes darle exactamente el mismo tratamiento al ahorro”, explicó la experta.

“No ahorras lo que te sobra; gastas lo que te queda después de guardar”, resumió Mondragón.

Aunque parezca sencillo, este cambio resulta complejo para quienes no tienen sus finanzas planeadas para funcionar de esta manera.

¿Cómo hacer de éste un hábito exitoso?

Una vez que se considera el ahorro como una deuda, como un dinero que debes pagar cada que recibes tu ingreso, ya está hecha una parte del hábito. Lo que resta es asegurarse que ese monto permanezca resguardado y no gastarlo.

Para Mondragón Velázquez, guardar dinero en la cuenta de débito es “dinero gastado, aunque no te hayas dado cuenta”, ya que en cualquier momento se puede tomar como un "préstamo". Aunque se tenga intenciones reponerlo, casi nunca sucede.

“Lo ideal es mover ese dinero a una cuenta donde no lo veas o donde incluso quede bloqueado durante uno, dos o más meses, dependiendo de tu objetivo. Así aprendes a vivir con el dinero que queda después de ahorrar”.

Básicamente, el truco está en buscar mecanismos que te hagan más difícil disponer del dinero, y que te obliguen a separar parte de tus ingresos de manera constante. Así sea el 20% de los ingresos, o solo 5%, lo importante es que sea sostenible.

¿Cómo ahorran los mexicanos?Sandra Romo /El Economista

¿Por qué es importante generar rendimientos?

Paulina Quiroz Rojas, licenciada en Finanzas y Banca y asesora financiera, señala que actualmente existen diferentes instrumentos para empezar a guardar montos muy pequeños. Por ejemplo, Cetes Directo permite ahorrar desde 100 pesos, y tiene la opción del ahorro programado.

Esta clase de herramientas no solo permiten separar parte del dinero para tener una reserva, sino a tener rendimientos que ayuden a que no pierda valor frente a la inflación.

"Si el dinero está nada más en la cuenta de débito, realmente no está generando ningún beneficio. Ahí hay un costo de oportunidad, porque ese dinero pudo haber estado invertido y generando rendimientos".

No poder acceder a préstamos es uno de los problemas de usar sólo efectivoPexels

Comienza con cantidades pequeñas

Otro truco está en dejar de pensar la meta final. Según Elizabeth Mondragón, el cerebro funciona mejor con pequeños logros. Si tienes que ahorrar 50,000 pesos en seis meses, posiblemente habrá desánimo al pensar ese peso. Sin embargo, si se divide esa cantidad entre semanas o días, puede ser más llevadero.

“Al final vas a reunir exactamente la misma cantidad, pero tu cerebro está concentrado en cumplir una meta pequeña todos los días, y eso genera satisfacción porque constantemente estás alcanzando pequeños objetivos”.

¿Cómo ven los mexicanos el ahorro?

Un estudio realizado por la agencia Research Land reveló solo 8% de las personas tienen la capacidad de ahorrar mes a mes, mientras que 42% afirman que sus ingresos solo cubren sus gastos básicos.

Otro 10% lo considera como prioridad, pero no siempre logra abonar, por lo que realiza de manera intermitente. El resto no considera el ahorro como una prioridad en ese momento.

Según Research Land, durante el primer semestre de 2026, 86% del ingreso mensual de las familias mexicanas se concentró en pagar las necesidades básicas inmediatas, como alimentación (44%), vivienda (22%) y servicios (20%).

Esto deja solo como margen de maniobra apenas 14% para repartirse entre deudas (7%) y colegiaturas (7%). Casi no hay espacio para guardar dinero.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 del Inegi indicó que 33.6% de la población mexicana no tiene ningún tipo de ahorro, y los que sí, es principalmente informal (36.6%) y muy por debajo, formal (8.2%).