EU revela cargos contra 5 líderes del CJNG y aumenta la recompensa por "El 03"

El Departamento de ⁠Justicia de Estados Unidos hizo públicas las acusaciones penales formales contra cinco presuntos líderes del Cártel Jalisco ⁠Nueva Generación (CJNG), informó este miércoles el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Las acusaciones forman parte de una campaña de presión del Gobierno del presidente Donald Trump contra el cártel tras la muerte de su antiguo líder, Nemesio Oseguera, "El Mencho", en una redada del ejército mexicano en febrero.

Las acusaciones, reveladas el martes, incluyen cargos contra el exyerno de Oseguera, Julio Alberto Castillo Rodríguez, y el ahijado de Oseguera, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ambos acusados de traficar con cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos.

Los demás acusados son Ricardo Ruiz Velasco, Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela.

Los ⁠cinco acusados no se encuentran ⁠bajo custodia de ⁠las autoridades estadounidenses y no han comparecido ante el tribunal ⁠para responder a los cargos.

El Departamento de Estado estadounidense también ha aumentado a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la detención o captura del nuevo líder del CJNG, Juan Carlos Valencia González, "El 03", conocido como "El ⁠Pelón".

"El presunto nuevo jefe del cártel es Juan Carlos Valencia, también conocido como "Pelón" o "El 03", y por él había hasta ahora una recompensa de 5 millones de dólares, que el Departamento de Justicia elevó a 25 millones", explicó en rueda de prensa Blanche.

El Departamento de Justicia estadounidense aumentó también la recompensa a 15 millones de dólares contra sus lugartenientes Audias Flores "Jardinero", Gonzalo Mendoza "Sapo" y Julio Alberto Castillo "Chorro", que es el yerno del "Pelón".

Las autoridades estadounidenses revelaron asimismo nuevos cargos de narcotráfico y posesión ilegal de armas contra cinco de esos lugartenientes de el "Pelón".

Integran esta lista Ricardo Ruiz Velasco, alias 'Tripa'; Julio César Montero Pinzón, alias 'El Tarjetas'; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias 'La Firma'; por los que EU ofrece hasta 10 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la detención de cada uno.

El Departamento de Estado, que ofrece estas sumas en coordinación con otros siete organismos --incluidos el Departamento de Justicia, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)--, anuncio también una recompensa de hasta dos millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón, hermana de 'El Tarjetas'.

La cartera diplomática ha informado asimismo de nuevas restricciones de visado a 65 personas, descritas como "familiares o socios personales o comerciales" de miembros del CJNG, entre ellas 27 cuyos visados han sido revocados.

"Organizaciones narcoterroristas como el Cártel Jalisco Nueva Generación son responsables de innumerables muertes de estadounidenses", acusó Blanche en la rueda de prensa.

"Para nosotros, el 'Pelón' es la prioridad número uno de la DEA" explicó el jefe de esa agencia antidrogas, Terry Cole.

Designado como organización terrorista por Estados Unidos en febrero de 2025, el CJGN es considerado uno de los más peligrosos, y sufrió un drástico cambio de liderazgo tras la muerte de su cofundador y líder Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en febrero.

Estados Unidos ha aumentado la presión sobre México para que enfrente la violencia de esas organizaciones transfronterizas e investigue eventuales vínculos con autoridades estatales o policiales.

Al mismo, el Departamento de Estado impuso "restricciones de visados a 65 individuos que son familiares, personas allegadas o asociados" de los requeridos.

Desde junio de 2025, el Departamento de Estado ha revocado 93 visados de personas acusadas de estar vinculadas a carteles.

Además del tráfico de drogas, miembros del CJNG se especializaron en estafar a jubilados estadounidenses que pensaban que estaban invirtiendo en propiedades en zonas turísticas de México.

En algunos casos, "los defraudadores incluso decían a las víctimas que en realidad habían pagado a un cártel, y que serían arrestadas si no seguían pagando, cosa que hicieron" los estafados, explicó Tysen Duva, fiscal general adjunto.

(Con información de Europa Press)