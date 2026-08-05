Felifer acerca el arte a los queretanos con exposiciones itinerantes en tianguis y mercados

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, ha fortalecido la oferta cultural en los espacios públicos, con el objetivo de que el arte esté al alcance de todos los queretanos.

A través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Servicios Complementarios, el municipio encabezado por Felifer Macías, llevó la Exposición Itinerante de Fotografía a tianguis y ocho mercados municipales. La muestra acercó a las y los asistentes una selección de 11 imágenes que retratan distintos espacios emblemáticos de la ciudad donde artistas emergentes exponen su obra.

Foto: Municipio de Querétaro.

Además, la exposición representó un espacio cercano para que las y los espectadores de las diferentes colonias y delegaciones formaran parte de la historia, la diversidad y el espíritu de Querétaro.

Foto: Municipio de Querétaro.

Entre las y los artistas participantes se encuentran Sergio Flores, José Roberto Reyes García, Jesús Omar Domínguez Méndez, Héctor Alejo, César Zavala, Arturo Pérez y Pérez, Citlali Medal, Rafael Pérez Ciliceo y Martín Moya Esquiroz, quienes plasmaron, a través de sus fotografías, su aprecio por la ciudad.

Foto: Municipio de Querétaro.

Mediante estas exposiciones itinerantes, el Municipio de Querétaro reafirma su convicción de preservar y difundir la riqueza cultural e histórica local. Con ello, acerca la cultura a las queretanas y los queretanos mediante espacios de uso cotidiano, como tianguis y mercados, que también se convierten en puntos de encuentro para redescubrir la identidad de la ciudad en cada imagen y brindar visibilidad a las distintas formas de expresar el orgullo por Querétaro.