Argentina y China extienden por 5 años su acuerdo ‌bilateral de "swap" ​de divisas

El Banco Central de Argentina (BCRA) ⁠y el ⁠Banco de la República Popular de China (BPOC) renovaron su acuerdo bilateral de "swap" de divisas, que ampliaron de tres a cinco años, informó este miércoles la autoridad monetaria argentina.

El acuerdo de "swap" ⁠renovado asciende ⁠a ⁠130,000 millones de yuanes (unos ⁠19,000 millones de dólares), añadió.

"A diferencia de los acuerdos previos, en esta oportunidad se extiende de tres a cinco años el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta", explicó ⁠el reporte del BCRA.

Agregó que "la ⁠activación por ⁠35,000 millones de renminbi (equivalentes a unos ⁠5,000 millones de dólares) iniciada a principios de 2023 se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ⁠ambos países".

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