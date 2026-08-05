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Argentina y China extienden por 5 años su acuerdo bilateral de "swap" de divisas
El Banco Central de Argentina y el Banco de la República Popular de China renovaron su acuerdo bilateral de "swap" de divisas, que ampliaron de tres a cinco años.
El Banco Central de Argentina (BCRA) y el Banco de la República Popular de China (BPOC) renovaron su acuerdo bilateral de "swap" de divisas, que ampliaron de tres a cinco años, informó este miércoles la autoridad monetaria argentina.
El acuerdo de "swap" renovado asciende a 130,000 millones de yuanes (unos 19,000 millones de dólares), añadió.
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"A diferencia de los acuerdos previos, en esta oportunidad se extiende de tres a cinco años el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta", explicó el reporte del BCRA.
Agregó que "la activación por 35,000 millones de renminbi (equivalentes a unos 5,000 millones de dólares) iniciada a principios de 2023 se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países".
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