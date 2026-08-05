Sheinbaum recibe a Pietro Parolin y refuerza invitación al papa León XIV para visitar México

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este miércoles un encuentro en Palacio Nacional con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en una reunión centrada en el fortalecimiento de las relaciones entre México y la Santa Sede, así como en la posibilidad de concretar una futura visita del papa León XIV al país.

El encuentro forma parte de la gira oficial que Parolin realiza en México del 4 al 6 de agosto, con motivo del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede.

Minutos antes de las 10:00 horas, el cardenal arribó a Palacio Nacional para reunirse con la mandataria federal. Más tarde, tiene previsto presidir una misa en la Basílica de Guadalupe.

Sheinbaum insiste en la visita del papa León XIV

Horas antes del encuentro, durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum adelantó que uno de los principales temas de la reunión sería reiterar la invitación oficial para que el papa León XIV visite México.

La presidenta recordó que el Gobierno mexicano envió una carta de invitación al pontífice en mayo de 2025 y que posteriormente, el 12 de diciembre de ese mismo año, sostuvo una conversación telefónica con él para refrendar el deseo de que viaje al país.

Sheinbaum Pardo destacó que una eventual visita tendría un profundo significado para millones de católicos mexicanos y señaló que el liderazgo del papa León XIV también resulta relevante por sus posturas frente a desafíos globales como el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial.

Una visita para fortalecer el diálogo entre México y el Vaticano

La presencia de Pietro Parolin responde a una invitación del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tiene como objetivo consolidar los canales de diálogo entre ambas partes.

Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, explicó que la agenda contempla reuniones con autoridades federales, entre ellas la presidenta Sheinbaum y la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El representante del Episcopado afirmó que la relación entre el Estado mexicano y la Iglesia católica se desarrolla en un ambiente de respeto institucional y comunicación permanente.

La paz, prioridad en la agenda

Además del fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, la construcción de la paz será uno de los temas centrales durante la visita del secretario de Estado del Vaticano.

La Conferencia del Episcopado Mexicano expondrá los avances del llamado Diálogo Nacional por la Paz, iniciativa enfocada en la reconciliación comunitaria, la reconstrucción del tejido social y el acompañamiento a las víctimas de la violencia.

De acuerdo con Pérez Villarreal, estos esfuerzos coinciden con el llamado constante del papa León XIV para impulsar una "paz desarmada y desarmante", basada en el diálogo, la reconciliación y la cooperación entre distintos sectores de la sociedad.

Una visita con valor histórico

La visita de Parolin también tiene un componente simbólico. El cardenal conoce de cerca la realidad mexicana, ya que formó parte de la Nunciatura Apostólica en México a principios de la década de 1990 y participó en el proceso que culminó con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede.

Su regreso ocurre precisamente en el marco de los preparativos por el 35 aniversario de ese hecho histórico, considerado un momento clave para consolidar la cooperación institucional entre ambas partes.

Mientras tanto, tanto el Gobierno de México como la Iglesia católica mantienen el interés de que la visita del secretario de Estado contribuya a acercar la posibilidad de que el papa León XIV realice su primer viaje apostólico al país, una expectativa que continúa siendo uno de los principales anhelos de millones de fieles mexicanos.