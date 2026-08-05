Doble amenaza para el aguacate: Inseguridad frena inspecciones y Cocena prepara denuncia vs. proveedor de empaques

La suspensión de actividades de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Michoacán interrumpió los embarques de aguacate hacia ese país debido a alertas de seguridad.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) confirmó en la circular DG/GVS/437/2026 que "el gobierno de los Estados Unidos determinó la suspensión temporal de actividades en el estado de Michoacán".

El documento detalla que esta medida frena la verificación del Plan de Trabajo Operativo en empaques autorizados y precisa que "únicamente se autoriza el procesamiento de la fruta que fue recibida el día 04 de agosto y cuya recepción se realizó en presencia del Oficial Regulatorio", mientras la directiva de APEAM busca "sostener reuniones con las autoridades correspondientes con el objetivo de atender la situación de seguridad".

En entrevista con El Economista, Víctor Mendoza Pantoja, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Agroindustria y Similares (Cocena), detalló que en la entidad se vive un “estado de alerta” a la que se suman las constantes violaciones laborales, lo que complica la situación.

Coena representa más de 6,500 trabajadores en empresas como Mission de México, Westfalia de México, donde se ganó la titularidad frente a la CROC, RV Fresh Food, Grupo Coliman y Red Sun Farm, además de grupos de gran escala como Grupo Castro, que abarca 16,000 trabajadores a nivel nacional.

Mendoza Pantoja subrayó que la situación observada en la planta de cartón MADOBOX en Uruapan, firma que provee material de empaque al sector aguacatero, “viola los derechos laborales. La empresa llevó a un sindicato de protección, blanco, e intentó iniciar la actividad sindical con ese sindicato. Además, en el momento en que la empresa se dio cuenta de que los trabajadores eligieron afiliarse a una organización distinta, empezaron a correr a trabajadores, y no solamente los corren, sino que hacen listas negras para que en ningún otra empacadora los contrate".

Lo anterior, violando el capítulo 23 del T-MEC por lo que preparan acciones formales bajo los mecanismos internacionales de comercio, “estamos en el proceso con los agregados laborales para meter una queja del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, porque esta empresa surte todo el empaque en cajas para la mayor parte de las aguacateras, es decir, son parte de la cadena de exportación".

La organización denunció la falta de apertura patronal e institucional al señalar “hemos buscado contactar al titular de la empresa pero se negó al diálogo; hemos tocado todas las puertas y nadie quiere abrirse a dialogar", por lo que recurrirán a las instancias internacionales para exigir el cumplimiento del Capítulo 23 del acuerdo comercial.

Esta organización sindical ya puso en su momento una primera queja laboral en el sector aguacatero en julio de 2024 contra la empresa RV Fresh Foods (productora de aguacate y guacamole).

Asimismo, destacó que “somos un gremio callado, no somos afines a ningún partido político ni nada, somos autónomos pero muy activos", destacando su presencia en empaques e invernaderos de jitomate y aguacate en el centro del país y Guanajuato.