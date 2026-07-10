La Política Exterior Feminista: una apuesta necesaria en tiempos de incertidumbre

En un contexto internacional marcado por conflictos armados, crisis humanitarias, retrocesos democráticos ycrecientes desigualdades, la igualdad de género ha dejado deser una cuestión exclusivamente social para convertirse en un elemento estratégico de la gobernanza global. La V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista: Construyendo Paz y Democracia, celebrada en Madrid,reflejó esta nueva visión al situar la igualdad como un componente esencial para la paz, la democracia y el desarrollo sostenible.

España asumió un papel de liderazgo al reunir a gobiernos, organismos internacionales, representantes parlamentarios yorganizaciones de la sociedad civil con un objetivo común:impulsar una política exterior que incorpore de formatransversal la perspectiva de género. El mensaje fue claro: nopuede construirse un orden internacional estable mientraspersistan desigualdades estructurales que afectan a la mitad de la población.

Uno de los momentos más destacados de la Conferencia fue el espacio brindado a las organizaciones feministas a través del Foro de la Sociedad Civil, donde pusieron de relieve cómo las guerras, las crisis económicas, el cambio climático y los desplazamientos forzados afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Paradójicamente, quienes desempeñan un papel decisivo en la protección y reconstrucción de las comunidades siguen siendo, en muchoscasos, quienes reciben menos apoyo financiero por parte de sus países y de la arquitectura internacional.

La adopción de la Declaración Política de Madrid, suscrita por veintiocho países, constituye un avance relevante al traducir principios en compromisos concretos, como integrarla igualdad de género en la acción exterior, fortalecer laparticipación de las mujeres en la toma de decisiones, prevenir la violencia y aumentar la financiación para combatir la desigualdad y la feminización de la pobreza.

Sin embargo, el verdadero reto comienza tras la firma de estos acuerdos. La experiencia demuestra que numerosas declaraciones internacionales terminan perdiendo fuerza como consecuencia de una financiación insuficiente, la discontinuidad de los compromisos institucionales y la debilidad de los mecanismos de evaluación y seguimiento. El éxito de esta Declaración dependerá de la capacidad de los Estados para traducir sus acuerdos en políticas públicas medibles y sostenibles.

La Conferencia de Madrid aporta también una idea fundamental: la igualdad de género no solo responde a unaexigencia de justicia y de derechos humanos, sino queconstituye una herramienta para fortalecer la democracia, prevenir conflictos y mejorar la eficacia de la cooperación internacional. En un mundo cada vez más complejo, la Política Exterior Feminista representa una oportunidad paraconstruir sociedades más inclusivas y resilientes.

El desafío ahora es que el compromiso político se traduzca en acciones concretas capaces de generar un impacto real y duradero.

*La autora es Directora Generaldel Global Youth Leadership Forum, España. Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha representado a México en el Business 20 (B-20) del G-20 durante los últimos nueve años. Es Senior Fellow de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Sociedad del Conocimiento y Asociada COMEXI. Sígala en @GiorgianaCalvo