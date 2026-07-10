Wall Street avanza moderadamente; mercado espera el inicio de la temporada de reportes

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este viernes. Las referencias suben en un mercado con mejor ánimo por los esfuerzos diplomáticos sobre Oriente Medio y a la expectativa por la llegada de SK Hynix a la bolsa estadounidense.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.27% a 52,627.97 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.20% en 7,558.56 puntos. El Nasdaq Composite gana 0.05% a 26,219.90.

Estados Unidos ha estado atacando objetivos estratégicos en Irán, que en respuesta ha atacado bases estadounidenses en la región. Sin embargo, funcionarios estadounidenses afirmaron que aún se busca solucionar el conflicto a través del diálogo, según Reuters.

En cuanto a la tendencia de la inversión en inteligencia artificial, Los inversionistas seguirán hoy la salida a bolsa del fabricante surcoreano de chips SK Hynix, que empezará a cotizar hoy en la bolsa Nasdaq con una oferta cercana a 28,000 millones de dólares.

El mercado también se prepara para el comienzo de la temporada de reportes financieros del segundo trimestre, que comenzará formalmente la próxima semana. Se divulgarán las cifras de algunas de las principales compañías financieras de Estados Unidos.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 avanzan esta mañana, con las compañías de materiales (+1.22%) a la cabeza en las ganancias, seguido del sector de servicios públicos (+0.56%). En las pérdidas, cuidado de la salud muestra el peor desempeño (-0.70%).