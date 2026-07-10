La FIFA dona un millón de dólares a Venezuela para los trabajos de reconstrucción tras terremotos

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este viernes que donará, a través de su fundación, un millón de dólares a Venezuela para apoyar las labores de reconstrucción tras el doble terremoto ocurrido en el país sudamericano.

En los partidos del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá se han guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, que actuamente ascienden a 3,811.

En un comunicado, la FIFA informó de que los fondos de su fundación contribuirán a proporcionar ayuda humanitaria urgente a los afectados por la catástrofe, respaldando las labores de respuesta de emergencia y ayudando a las comunidades a iniciar el camino hacia la recuperación.

"El pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia mundial del fútbol en estos momentos tan increíblemente difíciles. El fútbol tiene una capacidad única para unir e inspirar esperanza, especialmente en momentos de crisis. A través de la Fundación FIFA, nos enorgullece estar al lado del pueblo de Venezuela y apoyar a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan sin descanso para prestar ayuda urgente a los más afectados", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.