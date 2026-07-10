Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont; fue trasladado a la CDMX

Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y trasladado a la Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado oficialmente los delitos que se le imputan ni el motivo de su captura.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto ocurrió la noche del 9 de julio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Elementos de la Policía Federal Ministerial lo interceptaron en el bulevar Kukulcán, dentro de la zona hotelera de Cancún, para posteriormente ponerlo a disposición de un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

La ficha oficial de detención confirma el aseguramiento y el traslado del abogado; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha detallado si la captura está relacionada con alguna investigación específica o con alguna carpeta de investigación en curso.

Víctor Manuel Álvarez Puga permanece detenido en Estados Unidos

Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de Inés Gómez Mont, permanece detenido en Miami, Estados Unidos, luego de que autoridades migratorias determinaran que permanecía de manera irregular en ese país tras el vencimiento de su visa.

Su situación legal se desarrolla de forma paralela a las investigaciones que mantienen abiertas las autoridades mexicanas, derivadas de las órdenes de aprehensión libradas desde 2021 por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha precisado si la detención de Alejandro Mario Álvarez Puga forma parte de la misma investigación o si responde a un expediente distinto. Se espera que en las próximas horas las autoridades federales den a conocer los cargos que enfrenta y los detalles del proceso legal en su contra.