Caracol marino es nombrado "Aldisa Vozinha" en honor al portero de Cabo Verde

El ⁠biólogo español y aficionado al fútbol Jesús Ortea ha ⁠bautizado una especie de caracol marino recién descubierta en honor a Vozinha, el portero de Cabo Verde ⁠que sorprendió a los aficionados ⁠con grandes actuaciones en el debut de su selección en el Mundial.

Ortea descubrió este diminuto molusco de color rojo brillante, ahora denominado Aldisa vozinha, en el Caribe, y programó su anuncio para que coincidiera con el Mundial.

"Hemos elegido el nombre de vozinha en honor a Vozinha (...) quien desempeñó un papel destacado en el debut de su país en el Mundial" contra España, afirmó Ortea en su artículo.

Vozinha, de 40 años, se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026, ayudando a su país a alcanzar los dieciseisavos de final, donde volvió a destacar en una dramática derrota en la prórroga ante la campeona del mundo, Argentina.

Ortea, catedrático emérito de la Universidad de Oviedo, ha trabajado extensamente ⁠en las aguas que rodean ⁠el archipiélago de Cabo Verde ⁠y, en 2023 fue galardonado con la Medalla al Mérito ⁠por parte de esta nación insular.

La pasión por el fútbol de este biólogo de 75 años ya se había manifestado anteriormente con el bautizo de especies marinas en honor al exguardameta de Costa Rica y del Real Madrid Keylor Navas, y a Quini, el delantero ⁠de la selección española y del Sporting de Gijón de las décadas de 1970 y 1980.