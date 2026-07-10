Branded residences: Riviera Maya, la zona con mayor proyección de crecimiento

El impacto económico del turismo y hotelería en México ha sido fundamental para la economía nacional en los últimos años, consolidándose como uno de los sectores más fuertes y dinámicos del país. Ante dicho escenario, es que el mercado de las branded residences comienza a ganar terreno en el país sobre todo en los destinos de playa.

En entrevista para El Economista, Luis Ruiz, socio de Onirius Capital, explica que las branded residences se han convertido en una nueva oportunidad de negocio para desarrolladores y marcas internacionales que buscan hospitalidad, bienes raíces y experiencias lo que está redefiniendo el mercado inmobiliario turístico en México.

“Las branded residences son un concepto inmobiliario que permite a una persona tener una residencia propia integrada con todos los servicios y estándares de una cadena hotelera internacional de primer nivel. Básicamente, ofrece la posibilidad de ser dueño de una propiedad inmobiliaria mientras se disfruta de la atención y comodidades de un hotel durante todo el año”, señala.

¿Cómo funcionan?

A diferencia de modelos como el tiempo compartido, donde solo se compra el derecho de uso, en las branded residences el comprador es el dueño legal de la unidad, recibiendo una escritura notarial y las llaves de su propiedad.

Luis Ruiz explica que este concepto se basa en un esquema de servicios y un programa de rentas que funciona de la siguiente manera:

Servicios integrales: El propietario tiene acceso a seguridad, servicio de habitaciones (room service), centro para niños, gimnasio, valet parking, restaurantes, servicios de limpieza, concierge, recepción y mantenimiento.

Programa de rentas: Es un pilar fundamental del modelo, cuando el dueño no está utilizando su residencia, puede autorizar al hotel para que la comercialice como una suite adicional. El hotel se encarga de la gestión y el huésped lo percibe como una habitación de categoría superior (upgrade).

Gestión de beneficios: El uso de la residencia a través del programa de rentas genera ingresos o puntos para el propietario. Estos puntos pueden ser utilizados posteriormente para pagar consumos de comida, servicios de spa o estancias familiares cuando el dueño regresa a su unidad.

Impacto económico

De acuerdo con el experto, la industria del turismo y hotelería en México ha sido fundamental para la economía nacional sobre todo en los últimos años, consolidándose como uno de los más fuertes y dinámicos del país.

Refiere que dicho sector genera casi el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de México, se estima que el turismo generó ingresos por 35,000 millones de dólares el año pasado.

Además, ha mostrado un crecimiento anual superior al promedio del PIB nacional, lo que significa que cada año el turismo gana más relevancia en la economía del país

“El año pasado se registraron 93 millones de pasajeros en llegadas aéreas. Se estima que, para antes de 2030, México alcanzará por primera vez la cifra de 100 millones de pasajeros anuales” indica.

En lo referente a las branded residences el experto señala que si bien es un sector que aún se encuentra en proceso de crecimiento en México está añadiendo un valor inmobiliario significativo a la hotelería tradicional.

“El simple hecho de asociar una marca hotelera de lujo a una residencia puede incrementar su precio de venta entre un 30% y un 40 por ciento”, indica.

“Este modelo acelera la absorción del proyecto, reduciendo el tiempo de comercialización (time to market) en un 20% o 30 por ciento”.

Mondrian Cancún

El socio de Onirius Capital explica que Los Cabos, Baja California, es actualmente el destino más consolidado con hasta 18 hoteles bajo este esquema, mientras que la Riviera Maya es la zona con mayor proyección de crecimiento, y en la que se tiene proyectada la próxima inauguración de Mondrian Residences.

Adelanta que los precios estimados por metro cuadrado para dicho complejo se sitúan entre los 6,500 y 7,000 dólares dependiendo de la unidad específica.

“Es importante considerar que el precio final de compra depende del tamaño y la tipología de la propiedad, ya que el desarrollo contará con estudios y departamentos de una, dos, tres y hasta cuatro habitaciones”, indica.

“Mondrian Cancún será el proyecto más grande de la marca en toda América, integrando 317 branded residences junto con 566 habitaciones de hotel”.

Finalmente, el directivo señala que las residencias ya se encuentran a la venta y la entrega está programada para principios del próximo año y el hotel estará en funcionamiento en agosto de este año.