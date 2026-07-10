Gigante surcoreano SK hynix hace su entrada triunfal en Wall Street; acciones suben más de 18% 

El gigante surcoreano de los chips de memoria SK Hynix vio su acción dispararse más de 18% este viernes en Wall Street, una acogida triunfal para su primer día en la Bolsa de Nueva York.

Hacia las 15:55 GMT, el título subía un 16.0%, tras haber llegado a avanzar hasta un 18.3 por ciento.

La empresa de Icheon (sureste de Seúl) salió a bolsa mediante las acciones depositarias estadounidenses (ADS), que permiten negociar en los mercados públicos de Estados Unidos participaciones de empresas extranjeras.

En la noche del jueves al viernes, el grupo, muy poco conocido por el gran público, había anunciado haber recaudado 26,500 millones de dólares con motivo de su salida a la bolsa electrónica neoyorquina Nasdaq.

Este viernes, el salto inicial de su título incluso impulsó su capitalización por encima de los 1.2 billones de dólares.

SK hynix, proveedor de avanzados chips de memoria para el coloso del sector Nvidia, la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo, ha visto cómo sus beneficios y su cotización se dispararon gracias a la carrera global por construir centros de datos de inteligencia artificial (IA).

Las empresas tecnológicas se desplomaron en las últimas semanas por el temor a valoraciones sobredimensionadas —aunque SK hynix subió más de un 220% este año en la Bolsa de Seúl— y por las dudas sobre cuándo empezarán a dar frutos las enormes inversiones globales en IA.

Pero la cotización en el Nasdaq despertó un gran interés y la colocación registró una demanda siete veces superior a la oferta.

La cantidad recaudada no se acercó al récord de 75,000 millones de dólares de la salida a bolsa de SpaceX el mes pasado, que convirtió a su fundador Elon Musk en el primer billonario del mundo.

Pero superó el debut de Saudi Aramco en 2019 en el Golfo, que recaudó 25,600 millones de dólares, y los 21,800 millones obtenidos por la tecnológica china Alibaba en su oferta pública inicial en Nueva York.