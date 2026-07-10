Lluvias afectan frente de obra de Vivienda para el Bienestar en Veracruz

Las fuertes lluvias registradas la noche del 7 de julio en Veracruz provocaron afectaciones en banquetas y guarniciones, además de un arrastre superficial de material en el fraccionamiento Bosques de Río Medio, donde se desarrolla el programa federal Vivienda para el Bienestar.

Aunque la corriente de agua ocasionó daños en un tramo de la obra, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que el incidente ocurrió en un frente de construcción, por lo que no se registraron daños estructurales en las viviendas ni existió riesgo para los derechohabientes, al tratarse de una zona que aún no está habitada.

"El incidente ocurrió exclusivamente en un área que aún se encuentra en proceso de construcción y que no forma parte de viviendas entregadas y, por la misma razón, no están habitadas, por lo que en ningún momento representó riesgo para las y los derechohabientes", detalló el organismo.

Según el instituto, las precipitaciones extraordinarias impactaron un tramo donde permanecía pendiente el colado de banquetas y guarniciones, lo que permitió el arrastre superficial de tierra y materiales por efecto de la corriente.

Asimismo, informó que la empresa constructora inició labores de limpieza y reposición del material afectado desde el 8 de julio, con el objetivo de restablecer las condiciones del frente de obra y concluir los trabajos correspondientes.

El organismo añadió que el desarrollo habitacional mantiene supervisión permanente durante su proceso de construcción y sostuvo que las viviendas se edifican conforme a los estándares de calidad y seguridad establecidos.

El fraccionamiento Bosques de Río Medio forma parte del programa Vivienda para el Bienestar que se desarrolla en el municipio de Veracruz. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni afectaciones a viviendas habitadas derivadas de este incidente.

Inconformidad de vecinos

Medios locales documentaron la inconformidad de vecinos de las zonas aledañas a Bosques de Río Medio, quienes señalaron que es la tercera ocasión en que resultan afectados por los trabajos del desarrollo habitacional.

De acuerdo con sus testimonios, las modificaciones al terreno durante la construcción, sumadas a las lluvias atípicas, provocaron escurrimientos de agua y lodo hacia calles y propiedades cercanas, situación que ha generado preocupación entre los habitantes ante la temporada de precipitaciones.

En el contexto del programa, al 15 de junio pasado Vivienda para el Bienestar había formalizado 604,000 acciones, equivalente al 33.6% de su meta sexenal de 1.8 millones de hogares. De ese total, 24,500 viviendas habían sido entregadas y otras 274,000 se encontraban en construcción.