El futbol y la planeación patrimonial: ganar la copa requiere estrategia 

Cada cuatro años, el mundo se detiene para vivir la emoción del torneo futbolístico más importante entre países. Detrás de este gran evento existe una realidad que pocas veces se aprecia: ningún equipo llega lejos únicamente por el talento de sus jugadores. Los campeones se construyen con visión, disciplina y una planeación que comenzó mucho antes del primer silbatazo.

En la planeación patrimonial sucede exactamente igual. Esperar a que aparezca una contingencia —un fallecimiento, una enfermedad, un conflicto familiar o un cambio fiscal— equivale a intentar entrenar al equipo durante el medio tiempo de una final. Puede hacerse algo, pero las posibilidades de éxito disminuyen considerablemente.

Las familias que preservan y hacen crecer su patrimonio entienden que planificar no es reaccionar, sino anticiparse.

El director técnico y su equipo de asesores

Todos los equipos cuentan con un entrenador, un preparador físico y médicos. En el patrimonio familiar, el director técnico necesita -como en el futbol- de un equipo multidisciplinario. Apoyarse en asesores financieros, abogados, fiscalistas y especialistas en planeación patrimonial es vital para armar una estrategia sólida y sin fisuras.

La historia del futbol está llena de selecciones con jugadores extraordinarios que nunca levantaron la copa. ¿Por qué? Porque el éxito colectivo depende de la coordinación entre distintos perfiles.

Del mismo modo, una familia puede poseer inmuebles, empresas, inversiones financieras y otros activos de gran valor, pero si cada integrante se administra de manera aislada, el patrimonio puede convertirse en fuente de conflictos. La riqueza no depende únicamente de cuánto se posee, sino de cómo está organizada.

En un torneo, las lesiones son inevitables. Los equipos exitosos cuentan con jugadores preparados para sustituir al titular. En la planificación patrimonial ocurre algo parecido.

¿Qué ocurriría si el fundador de una empresa faltara inesperadamente?, ¿Quién tomaría las decisiones?, ¿Existen poderes, protocolos familiares, fideicomisos o mecanismos de continuidad? Si estas respuestas no están claras, el patrimonio podría enfrentar una crisis precisamente cuando más necesita estabilidad.

Planificar la sucesión no significa esperar el peor escenario; significa garantizar que el proyecto continúe sin importar las circunstancias. La introducción del Video Assistant Referee (VAR) transformó el futbol porque redujo errores que podrían definir un campeonato. En la gestión patrimonial también existen herramientas que permiten revisar las decisiones antes de que sus consecuencias sean irreversibles.

Plataformas tecnológicas de reportería y consolidación financiera, revisiones fiscales, análisis de estructuras societarias y evaluaciones periódicas funcionan como ese "VAR" que ayuda a corregir el rumbo antes de que un pequeño error se convierta en un problema de gran magnitud. Revisar no significa desconfiar de las decisiones pasadas; significa adaptarlas a una realidad que cambia constantemente.

Cuando un país finalmente obtiene el campeonato, inmediatamente comienza el trabajo para defender el título. Con el patrimonio ocurre lo mismo; construir riqueza representa un logro importante, pero conservarla y transmitirla con éxito implica un desafío aún mayor.

La práctica ha enseñado que una parte importante de las fortunas familiares enfrenta dificultades para mantenerse a lo largo de las generaciones, no por falta de recursos, sino por ausencia de planeación, comunicación y reglas claras de gobierno familiar.

El verdadero triunfo consiste en que el patrimonio continúe generando bienestar para hijos, nietos y futuras generaciones. Al igual que en el futbol, los grandes campeonatos no se ganan el día de la final, se planean, anticipan, construyen y ejecutan con estrategia y en equipo.

*UHN Wealth Planning, BBVA Banca Patrimonial Privada