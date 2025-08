Historias de terror con las Afores: errores que pueden costarte tu retiro o atrasarlo

El ahorro previsional es el talón de Aquiles de muchos trabajadores. La falsa creencia de que sólo se deben preocupar por éste unos meses antes de comenzar el proceso para retirarse provoca que pocas veces en su vida laboral se acerquen a su Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) o alguna institución para asesorarse, revisar que todo esté en orden o llevar un control de sus recursos. Estas son algunas historias de terror que demostrarán la importancia de estar al pendiente de tu ahorro para el retiro.

Y es que, después de la vivienda, la cuenta de Afore de un trabajador es el segundo patrimonio más importante, aun así, entre un Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que tiene reglas diferentes por generación y la visión lejana del retiro, entre otros factores, hacen que los trabajadores, simplemente, no estén conectados con su futuro.

Cuentas invadidas o separación de NSS

De acuerdo con un sondeo realizado por El Economista, los trabajadores que asisten a la Feria de Afores 2025 se enfrentan a diversos problemas con su cuenta, por lo que recurren a organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para reclamar por cambios de administradora sin su consentimiento; separación de cuentas, unificación de cuentas, certificación de Número de Seguridad Social (NSS).

Julián llegó a la Feria de Afores 2025 porque en su estado de cuenta se refleja un retiro de 200,000 pesos por un crédito de vivienda que él no ejerció. Al llegar a su Afore, los asesores revisaron su cuenta y descubrieron que estaba invadida por la de otro trabajador.

A esta situación se le llama homonimia, ya sea que dos personas compartan el nombre o por un error administrativo les hayan asignado el mismo Número de Seguridad Social (NSS), esto se ha vuelto un problema recurrente entre los trabajadores.

Andrea Lara, forma parte del equipo de atención especializada de Afore XXI Banorte, y recomienda los trabajadores que validen el estatus de sus cuentas para evitar conflictos.

“Sólo hasta que las personas tienen que realizar un trámite se acercan a la Afore. Y es el único momento en que estos errores pueden detectarse y se convierten en una serie de eventos desafortunados”, explica.

Los trabajadores como Julián pueden solicitar ayuda de sus administradoras, pero también pueden recurrir a la Condusef, quien apoya en la certificación del NSS del trabajador para que pueda realizar la separación de recursos; sin embargo, la duración de este proceso puede variar desde seis a ocho meses, especialmente si la invasión de recursos ha sido toda la vida del trabajador. Esta es una situación recurrente debido a la cantidad de personas con nombres similares en el país.

¿Cambio de Afore sin consentimiento?

Otro de los problemas frecuentes entre los trabajadores es el cambio de Afore sin su autorización, aunque la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), ha establecido candados para evitar estas situaciones, aún sucede, refiere la Condusef.

La institución orienta al trabajador para presentar una declaración con la Afore involucrada, exigiendo que se exhiba el documento o información que acredite el consentimiento para cambiar de Afore.

La unificación de cuentas es otro trámite que se da con frecuencia porque a lo largo de su vida laboral, los trabajadores cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al trabajar en la iniciativa privada y otros al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como su nombre lo indica cuando trabajan para el gobierno, o en ambos.

Este trámite se da cuando el trabajador tiene varios números de seguridad social o cuentas porque fue dado de alta múltiples veces sin informar que ya tenía uno previo. La Condusef ayuda a detectar todos los números para que unifiquen bajo uno solo.

Finalmente, otra de las razones más comunes por las que los trabajadores se acercan a su cuenta de ahorro para el retiro es porque comenzarán el proceso de jubilación; sin embargo, algunos pasan toda su vida sin conocer en qué Afore están, cuánto dinero acumulado tienen y, por supuesto, si eso será suficiente para una vida digna cuando dejen de trabajar formalmente.

Es el caso de Andrés quien después de toda una vida de trabajo acudió a la Feria de Afores 2025 para conocer el proceso para retirarse. Nunca se registró en una cuenta, y aunque la Ley establece que cuando un trabajador no realiza este trámite los recursos deben ir a la administradora que más rendimientos otorgue, hoy a un paso del retiro Andrés no sabe nada sobre su ahorro porque nunca recibió los estados de cuenta y no tiene un plan para vivir esta etapa con tranquilidad.

¿Estás en una situación similar o simplemente quieres poner orden en tu cuenta? La Feria de Afores 2025 estará en el Zócalo de la Ciudad de México hasta este martes 5 de agosto, en un horario de 9 a 18 horas. Sólo necesitas llevar tu CURP, identificación oficial, número de seguridad social.