Señales de alerta: lo que revela tu tarjeta de crédito sobre tus hábitos financieros

Pagar con la tarjeta de crédito la despensa va más allá que no completar con la de débito o en efectivo, puede ser signo de que algo no va muy bien en cómo organizas tu dinero.

Según los expertos, aunque este mecanismo puede brindar comodidad y un respiro por no tener de desembolsar el saldo de manera inmediata, a la larga puede desembocar en situaciones que pongan en verdaderos aprietos la salud financiera.

¿Cuándo usar la tarjeta de crédito es signo de malos hábitos financieros?

Paulina Quiroz Rojas, licenciada en Finanzas y Banca y asesora financiera, lanza una pregunta clave: “Si tienes dinero para pagar con la tarjeta de débito, ¿cuál es la necesidad de pagar con la cuenta de crédito?”

Utilizar el crédito puede tener un efecto que puede pasar desapercibido, pero es vital para conocer la situación financiera. El coach de finanzas personales y ejecutivo de seguros, Joan Lanzagorta, lo explica de manera sencilla: estar permanentemente endeudado.

“La enorme mayoría de ellos [clientes totaleros] paga las compras del mes anterior, con el dinero que ganan este mes. Es decir, viven un mes por detrás.”

Esto responde a un problema en el plan de gastos. En lugar de contemplar la despensa o servicios como gastos programados que pueden sufragarse con el dinero de la quincena, se utiliza la tarjeta de crédito para posponer ese pago para el mes siguiente, ya que el salario está comprometido.

“El dinero que gané hoy, lo estoy utilizando para pagar cosas que compré el mes pasado. Entonces no tengo para vivir este mes. ¿La solución? Usar mi tarjeta para financiarlas y pagarlas con el dinero que gane el mes siguiente”, explica el coach.

Y así sucesivamente, hasta formar una forma de vida. Aunque liquiden todo a tiempo y sean considerados como “totaleros” por sus instituciones de crédito, en realidad siempre están endeudados. El riesgo está en que, si sucede un imprevisto, no tengan la capacidad de hacer frente a lo que ya deben, más los gastos que están ocurriendo en ese momento.

Otra forma de malos hábitos financieros está en utilizar la tarjeta de crédito con el objetivo de “obtener sus beneficios”, pero pierden de vista la capacidad de pago real.

Paulina Quiroz explica que hay muchas tarjetas de crédito tienen programas de recompensas que incentivan a utilizarlas con frecuencia, como los puntos o el cash back, pero en ocasiones termina siendo un problema cuando se gasta de más y acumula más deuda. Entonces, realmente no existe ningún ahorro ni beneficio para las finanzas.

“Manejar la tarjeta nada más para que te quiten la anualidad, — comenta la experta, — pero muchas veces las personas pierden esa noción y se gastan lo de ambas cuentas (débito y crédito) y ahí es donde estamos en números super rojos.”

Puntos clave Uso de tarjeta de crédito para despensa



Señal de alerta financiera si se recurre a crédito ante falta de débito/efectivo, puede indicar desorden en la gestión de gastos Riesgo financiero Vivir “un mes por detrás” en pagos, usando el ingreso actual para liquidar deudas anteriores; aumenta la vulnerabilidad Situación de los totaleros Aun liquidando todo a tiempo, se mantiene permanentemente endeudado, lo que agrava cualquier imprevisto Recompensas como incentivo Programas como puntos y cash back incentivan mayor uso del crédito, pero pueden llevar a gastar de más Problema con recompensas Si se gasta más de lo que se puede pagar, los beneficios desaparecen y se agrava la deuda Preguntas para autoevaluación financiera ¿Uso el crédito porque no alcanza el ingreso? ¿Las recompensas justifican el gasto? ¿Mi dinero trabaja antes de pagar la deuda? Buena práctica recomendada Pagar la tarjeta con dinero previamente invertido, de modo que genere rendimientos antes de saldar la deuda

¿Cuándo sí es parte de una estrategia financiera?

Utilizar la tarjeta de crédito en lugar de la de débito para compras cotidianas no es sinónimo de un problema. Si no, puede ser parte de una forma de hacer rendir mejor el dinero con el que ya se cuenta.

Quiroz Rojas explica que puede utilizarse la tarjeta de crédito, dentro de sus límites reales, mientras se cuenta con capital en la cuenta de débito o en otros instrumentos que generen rendimientos. De esta forma, a la fecha de corte, pagarás la deuda, pero habrás ganado intereses.

"Si vas a utilizar la tarjeta de crédito, lo ideal es que el dinero con el que la vas a pagar esté invertido mientras llega la fecha de pago. Si el dinero está nada más en la cuenta de débito, realmente no está generando ningún beneficio."

¿Te aprovechas del crédito, o el crédito se aprovecha de ti?

Identificar cómo utilizas este instrumento dice mucho de tus hábitos financieros, y en cómo organizas los gastos. La pregunta inicial es básica: Si tienes dinero para pagar con la tarjeta de débito, ¿cuál es la necesidad de pagar con la cuenta de crédito?

Otras preguntas pueden servirte para notar patrones que puedan ser corregidos.