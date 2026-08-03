Tu historial crediticio también sabe premiar: ventajas de ser totalero 

Priorizar el uso del crédito sobre el efectivo suena complicado, especialmente en México, donde 3,262.4 miles de millones de pesos se movieron entre la población durante junio, según el reporte más reciente de Banco de México.

El crédito exige disciplina en la administración de los recursos para evitar las penalizaciones e intereses. Sin embargo, el trayecto lo vale, ya que conforme se gane más experiencia, las condiciones se harán más favorables para construir un patrimonio que en efectivo sería imposible, según los expertos.

El primer crédito es caro, pero construye el camino

De acuerdo con Álvaro Vértiz, Country Head y socio de DGA Group, una persona que no tiene historial crediticio es probable que solo pueda acceder a financiamientos con altas tasas de interés.

“Pensemos en alguien que apenas inicia su vida financiera. Como todavía no existe evidencia de cómo administra el crédito, es normal que las instituciones ofrezcan productos con tasas más elevadas. Esa persona debe evaluar si el acceso al crédito justifica asumir ese costo.”

La tarjeta de crédito suele ser el primer acercamiento al financiamiento. Para empezar, conviene revisar el Costo Anual Total (CAT) de diferentes opciones, ya que este indicador contempla tanto la tasa de interés, así como los demás costos asociados a su uso, como las comisiones y anualidad.

Según el especialista, lo importante es comparar entre los productos a los que realmente se puede acceder. Tras buscar la alternativa más adecuada, conviene iniciar a utilizarla para generar historial.

Conforme demuestre que liquida sus deudas a tiempo, podrá buscar más tarjetas con mejores tasas y condiciones.

Las ventajas de ser totalero

Pagar puntualmente las tarjetas de crédito antes de la fecha límite de pago te convierte en totalero, y serlo tiene varias ventajas. Según Wolfgang Erhardt Varela, vocero de Buró de Crédito, cumplir con los plazos de pago es signo de confianza para los prestadores de financiamiento, quienes tienen la decisión de dar productos financieros más atractivos.

“Les das mucha confianza a los otorgantes. ‘Mira, éste puede con todo. Entonces, ¿por qué no le hacemos una venta cruzada y le ofrecemos algo?’ (...) Esos son los clientes con los que puedes tener múltiples relaciones de negocio”, comentó el experto.

Por tanto, una persona totalera tendrá más alternativas de elección para próximos créditos, posiblemente con tasas de interés más bajas, porque demuestra ser una persona de menor riesgo de impago.

Para Wolfgang Erhardt Varela, el crédito es una oportunidad de construir patrimonio, como adquirir un auto o una casa con “el dinero de los demás”. Es decir, financiarse con recursos de las instituciones financieras sin tener que desembolsar de la propia cartera al instante.

Consejos para tener éxito en el mundo del crédito

Para ambos expertos, iniciar lo antes posible es fundamental, ya que la edad es un factor de riesgo entre las instituciones financieras, ya que suele reflejar estabilidad laboral y capacidad de pago.

“No es lo mismo prestarle a alguien que está en sus 20 quien está en sus 60”, opinó el vocero de Buró de Crédito.

En este ejemplo, se considera que una persona que tiene 20 años es alguien quien apenas está iniciando su carrera laboral y financiera. Mientras que alguien de 60 años posiblemente ha tenido una trayectoria en ambos, y puede demostrar su capacidad de ingresos y comportamiento financiero.

Comparar la oferta disponible. No se trata de abrir una cuenta en cualquier institución y pedir un crédito, sino evaluar cuáles son las condiciones que pueden ser costeables.

En ese sentido, Wolfgang Erhardt Varela recomienda utilizar herramientas como los simuladores de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Sin embargo, los datos ofrecidos pueden ser solo de consulta, ya que las condiciones definitivas deben ser preguntadas de manera directa.

Ante un imprevisto, contar con un fondo de ahorro puede ser una ayuda para evitar caer en impagos o saturar una tarjeta de crédito.

Aspira a ser totalero responsable. Cubrir el mínimo para no generar intereses es una alternativa para seguir con la calificación de "cumplidor", pero puede incrementar la deuda de manera significativa hasta que ese pago mínimo sea insostenible.