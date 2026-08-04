10 de octubre 2026, fecha límite para solicitar tus ahorros en CIBanco, ¿ya los reclamaste?

El 10 de octubre se cumple un año de que CIBanco entró en liquidación y también es el plazo máximo que los ahorradores tienen para presentar la solicitud de pago, ¿tú ya reclamaste tu dinero?

Si aún no lo haces y necesitas información relacionada con el pago de depósitos garantizadas o atención para iniciar una solicitud de pago puedes acudir a las instalaciones para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) o comunicarte al 800-288-4722.

El horario de atención es de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y los viernes de 09:00 a 14:00 horas.

De acuerdo con una entrevista realizada por Edgar Juárez, son 32,000 los clientes que tenían recursos en CIBanco, a los que se les debe pagar, en total, 4,044 millones de pesos con recursos del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FPAB).

Seguro de depósito: ¿cuánto puedes recuperar?

Es importante recordar que los recursos que los ahorradores tengan en la institución financiera están cubiertos por el IPAB por 400,000 Unidades de inversión por persona, lo que representa alrededor de $3,518,160 pesos (Considerando que el valor de la UDi es de $8.795400 este 4 de agosto de 2026, de acuerdo con el Banco de México).

Esta cobertura aplica exclusivamente a los depósitos asegurados, que incluyen:

Depósitos bancarios de dinero a la vista , retirables en días preestablecidos

, retirables en días preestablecidos Depósitos de ahorro

Depósitos a plazo o con previo aviso

No están cubiertos los depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración, altos funcionarios y apoderados generales de CIBanco, pero estas personas pueden ejercer sus derechos ante la institución en liquidación.

Puntos clave Fecha límite para reclamar

10 de octubre de 2026 Monto máximo cubierto por IPAB 400,000 UDI (aprox. $3,518,160 MXN, según Banxico, 4 de agosto de 2026) Institución que respalda Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) Productos cubiertos Depósitos bancarios a la vista, de ahorro y a plazo o previo aviso Productos NO cubiertos Depósitos de accionistas, consejeros, altos funcionarios, apoderados generales Atención IPAB En oficinas IPAB o al 800-288-4722

¿Cómo reclamar los depósitos garantizados ante IPAB?

Para solicitar el pago de tu depósito garantizado, sigue estos pasos:

Regístrate en el Portal de Pagos IPAB.

Completa el formulario con tus datos tal como aparecen en tu último estado de cuenta de CIBanco.

Proporciona una cuenta CLABE válida de cualquier banco para recibir la transferencia.

Espera el correo de confirmación que te enviará el IPAB el mismo día de tu registro

Si tienes comentarios puedes escribir a sonia.soto@eleconomista.mx