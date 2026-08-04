Wall Street avanza con fuerza; el Dow Jones y el S&P 500 alcanzan máximos históricos

Los tres principales índices de Wall Street avanzan con fuerza la mañana de este martes. El mercado estadounidense se anima con resultados trimestrales positivos relacionados con la inteligencia artificial y con las esperanzas de una distensión en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 1.68% a 54,070.00 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 1.42% a 7,708.66 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanza 2% a 26,431.45.

El Dow Jones y el S&P 500 tocaron máximos ⁠históricos, respectivamente, tras la publicación de los reportes de Caterpillar (+5.80%) y Palantir (+25.79%), mientras que las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán hacían caer más de 3.5% al petróleo.

Palantir, una empresa de inteligencia artificial con contratos gubernamentales, informó unos resultados muy por encima de los esperados por el mercado y volvió a elevar su previsión de ingresos anuales, reduciendo la preocupación por la enorme inversión en IA.

Caterpillar reportó unas ganancias 30% mejores de lo esperado y elevó sus previsiones de crecimiento de ingresos para este año por la expansión de centros de datos de IA que ha impulsado la demanda de equipos de generación de energía y construcción.

Los precios del petróleo retroceden más de 3.5% y los inversionistas se animan después de comentarios de Qatar y del secretario del Tesoro estadounidense, Scott ⁠Bessent, sobre las posibilidades de una ⁠salida diplomática en la guerra de Estados Unidos e Irán.

"Con un optimismo por la intervención de Qatar mediando un acuerdo diseñado junto a Scott Bessent, la respuesta iraní será decisiva en un mercado que también reacciona a reportes de grandes compañías", explicó Andrés Espinosa, analista de Excent Capital.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 caen levemente esta mañana, liderados por el de energía (-0.96%). Las ganancias en el sector de tecnología de la información (+3.61%) compensa, seguidas por las de materiales (+1.34%) e industriales (+1.15%).

También en la temporada de resultados trimestrales, los inversionistas esperan hoy luego del cierre de las negociaciones, el reporte trimestral de Space X (+5.47%), la compañía espacial de Elon Musk. El valor de la empresa ha caído 30% desde su salida a bolsa.