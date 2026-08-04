EU ha usado "prácticamente todos" sus misiles de precisión de largo alcance en la guerra de Irán

El Ejército de Estados Unidos ha agotado gran parte de sus reservas mundiales de ⁠misiles de largo alcance y alta precisión durante los cinco meses de guerra con Irán, según tres personas familiarizadas con los datos, lo que suscita preocupación sobre la preparación para futuros conflictos.

Los misiles son principalmente las armas tierra-tierra del Ejército, conocidas como ⁠Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) y Misiles ⁠de Ataque de Precisión (PrSM).

Estados Unidos ha utilizado "prácticamente todas" estas armas, según dos de las fuentes. Hasta ahora no se había informado del grado en que las Fuerzas Armadas se están quedando sin ATACMS ni misiles de ataque de precisión.

Las municiones de largo alcance —que cuestan más de un millón de dólares cada una— constituyen una parte importante del arsenal militar, ya que permiten realizar ataques precisos desde una distancia segura.

Los ATACMS suministrados por Estados Unidos han desempeñado un papel clave en la guerra de Ucrania. Los PrSM son una generación más nueva y avanzada que sustituirá a los ATACMS, que tienen un alcance menor.

La drástica reducción de los misiles de precisión y largo alcance significa que el presidente Donald Trump podría tener que recurrir en mayor medida a misiones de bombardeo pilotadas, más arriesgadas, si reanuda los ataques a gran escala contra Irán. Las fuentes se negaron a revelar cuántas unidades de cada tipo de munición le quedaban a Estados Unidos.

Trump inició la guerra contra Irán conjuntamente con Israel en febrero, pronosticando que el conflicto duraría poco tiempo. Pero a medida que la guerra se prolonga, las tres personas familiarizadas con el asunto expresaron su preocupación por que la disminución de las reservas de misiles pueda limitar la capacidad de Washington para disuadir a sus adversarios, entre ellos Rusia y China.

Una cuarta persona con conocimiento del asunto dijo que, a pesar del uso intensivo de armas de precisión, Estados Unidos puede reponer sus existencias.

El Mando Central —que supervisa las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio— ha podido reabastecerse a partir de los suministros militares repartidos por todo el mundo, según la fuente.

Las fuentes entrevistadas para este reportaje hablaron ⁠bajo condición de anonimato. A una pregunta por los datos sobre las reservas, ⁠la Casa Blanca emitió un comunicado de Trump en ⁠el que afirmó que Estados Unidos tiene "mucho más munición que nadie en el mundo" y "mucho más de la que necesitamos".

"Nuestras empresas de defensa ⁠están, en este momento, fabricando más municiones que nunca, además de ampliar sus plantas y su equipamiento a niveles récord", dijo Trump.

Los analistas coinciden en que ciertas municiones, como los proyectiles de artillería y varios tipos de misiles, se están produciendo a niveles récord, pero advierten que los suministros podrían resultar insuficientes para una guerra larga.

Lockheed Martin, fabricante de los misiles ATACMS y PrSM, así como del sistema antimisiles balísticos THAAD, no respondió de inmediato a las preguntas sobre las declaraciones de Trump ni sobre los niveles de suministro.

Raytheon, fabricante de los misiles Tomahawk y los interceptores Patriot —dos armas estadounidenses de gran importancia—, tampoco respondió de ⁠inmediato. Una de las fuentes señaló que la reducción de las reservas de ATACMS y PrSM refleja la decisión del Gobierno de Trump de evitar formas más arriesgadas de atacar objetivos iraníes, como el uso de aviones pilotados para lanzar bombas.