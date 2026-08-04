El yen cae​ 0.25%, pero mantiene ganancias impulsadas tras inusual intervención con EU

El yen bajaba el martes, ⁠pero conservaba la mayor parte de las ganancias obtenidas gracias a la inusual intervención coordinada de Tokio y Washington de la semana pasada.

La moneda japonesa sumó hasta un 5% ⁠en las últimas tres sesiones, después de ⁠que Japón confirmara el viernes una intervención coordinada con Estados Unidos para comprar yenes, en una medida poco habitual.

El yen bajaba un 0.25%, a 157.56 unidades por dólar, cediendo parte de sus ganancias tras alcanzar en la sesión anterior un máximo de tres meses de 155.2, aunque sigue muy por encima del mínimo de 40 años de 163,99 registrado en julio.

"La acción conjunta de Japón y Estados ‌Unidos parece ​enviar una señal al mercado para que no apueste a la baja contra el yen", señaló Axel Merk, director de inversiones de Merk Investments.

"La mayoría coincide en que las intervenciones en los mercados de divisas tienen un impacto limitado a mediano plazo. Por tanto, creo que se trata de enviar una señal y adoptar una postura para decirle al mercado: "¡Oigan! ¡No apuesten en corto contra el yen!"".

Frente al euro, el yen perdía un 0.33%, a 181.36 yenes, retrocediendo desde el máximo de casi nueve meses de 179,435 registrado el lunes.

Dos fuentes del mercado informaron a Reuters que el Tesoro de Estados Unidos compró yenes a cambio de euros la semana pasada en lugar de vender dólares; se trata de una ⁠medida muy inusual, probablemente destinada a ayudar a Japón ⁠a fortalecer el yen sin fomentar la ⁠percepción de que Washington desea un dólar más débil.

El dólar registró un descenso ante las ⁠principales divisas tras las recientes pérdidas provocadas por la intervención de compra de yenes y la caída de los precios del petróleo.

El índice dólar cedía un 0.1%, a 99.89 unidades.

El euro por su parte subía un 0.15%, hasta los 1.1524 dólares, mientras que la libra esterlina subía un 0.17%, a 1.3452 dólares.

Qatar informó este martes que los mediadores estaban avanzando en los esfuerzos para poner fin al conflicto con Irán, aunque Teherán ha negado ⁠la afirmación del presidente Donald Trump de que ya hay conversaciones en curso.