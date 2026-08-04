Moderna arranca el ensayo en humanos de su vacuna contra la cepa Bundibugyo del ébola

Moderna anunció ⁠este martes que inició el primer ensayo en humanos de una ⁠vacuna experimental para proteger contra el virus del Ébola de Bundibugyo, una cepa que ha causado la muerte de más de 1,650 personas y ⁠para la que actualmente no hay ⁠inmunización autorizada.

Health Canada ha autorizado el estudio en fase inicial y los primeros voluntarios ya han recibido la vacuna, denominada mRNA-1469, según el fabricante. La vacuna experimental usa la misma tecnología de ARNm que la vacuna contra el COVID-19 de Moderna.

El ensayo, que se llevará a cabo en tres centros de Canadá, tiene como objetivo reclutar a unos 80 adultos sanos para comprobar si la vacuna es segura y si desencadena una respuesta inmune.

La iniciativa forma parte de una colaboración con la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI), que ha comprometido hasta 50 millones de dólares para ayudar a financiar las primeras fases de ensayo y la fabricación de la vacuna.

La cepa Bundibugyo está provocando un brote en la República Democrática del Congo que se ha convertido en el segundo de ébola más grande de la historia, con 3.748 casos confirmados y 1.657 fallecimientos confirmados al 1 de agosto, según datos de los Centros para el ⁠Control y la Prevención de Enfermedades de Estados ⁠Unidos.

Los casos están aumentando ⁠más rápidamente que durante la epidemia de ébola de África Occidental de 2014-2016, que ⁠ha sido la mayor hasta ahora, dijo el director ejecutivo de CEPI, Richard Hatchett.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) han declarado el brote actual como una emergencia de salud pública.

Si finalmente se aprueba la vacuna, Moderna ha indicado que tiene previsto poner a disposición de los países de renta ⁠baja y media al menos 500,000 dosis a un precio asequible, en virtud de su acuerdo con la CEPI.