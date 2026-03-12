Reduce Felipe Macías brecha digital en Municipio de Querétaro

Con el objetivo de reducir la brecha digital en el uso y acceso a las tecnologías de la información para beneficiar a niñas, niños y adolescentes, así como a emprendedores, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, encabezó la entrega de computadoras portátiles a través del programa Conectados.

Con esta entrega, realizada en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa (BLOQUE), suman ya más de cinco mil personas en el municipio de Querétaro que cuentan con una herramienta para fortalecer sus estudios o desarrollar sus proyectos.

Durante la entrega, el alcalde resaltó que el municipio de Querétaro cuenta con un espacio dedicado al impulso de políticas públicas que fortalecen el emprendimiento y la generación de empleo, además de ofrecer herramientas para el desarrollo de proyectos innovadores.

“Les estamos entregando una herramienta para potenciar sus capacidades, para abrirles la puerta al mundo con todo lo bueno que se puede tener y así fortalecer esa visión que aquí en Querétaro construimos: adelantarnos al futuro y ser los mejores; que los queretanos y las queretanas sean los mejores en cualquier actividad que decidan desempeñar”, expresó el alcalde.

Finalmente, refrendó el compromiso del Municipio de Querétaro para brindar todas las oportunidades a quienes deseen echar a andar un negocio o una empresa, pues si ellos logran su sueño, también están ayudando a su comunidad.