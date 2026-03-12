Chile firma declaración con EU para consultas sobre minerales críticos y tierras raras

Chile firmó con Estados Unidos una ⁠declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras, informó este jueves la cancillería chilena.

Durante ⁠una reunión con el ⁠presidente José Antonio Kast, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, firmó el convenio con el canciller Francisco Pérez Mackenna.

"El mecanismo buscará institucionalizarse, propendiendo consolidar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras", dijo el ministerio en un comunicado.

Las consultas "buscarán abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias", entre otros, agregó.

La primera de las consultas se realizará dentro de los próximos 15 días.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha estado presionando para reducir la dependencia de China en el suministro de minerales críticos ⁠y tierras raras, que se ⁠usan en vehículos eléctricos, ⁠semiconductores, sistemas de defensa y electrónica de consumo.

En declaraciones posteriores, ⁠Landau dijo a periodistas que sería Chile quien tendría que decidir el futuro de su sector minero.

"Creo que hay mucho que podemos hacer con Estados Unidos y Chile para fortalecer las cadenas de suministro de esos minerales tan críticos para toda la economía mundial, ⁠pero tiene que ser, obviamente, para el bien del pueblo de Chile", agregó.