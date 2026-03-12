Inflación por energéticos y revisión del T-MEC, temas centrales para expectativas de México: Skandia

El precio de energéticos con su impacto en inflación así como la revisión del Acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será los temas más relevantes para México en este año, consignaron directivos de Skandia, fondos de inversión.

De acuerdo con el vicepresidente de inversiones para México y Colombia, Jaime Álvarez, los conflictos geopolíticos serán un refuerzo para la formación de bloques regionales y puede ser un factor que favorezca a que llegue a buen término la revisión del T-MEC organizada para este año.

En conferencia de prensa para presentar las Perspectivas Económicas 2026, el estratega anticipó que la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 1.5% este año y tiene una expectativa de inflación de 4 por ciento.

Ambas previsiones están sujetas al riesgo de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue a más de cinco semanas.

Mantuvo sin cambio su expectativa de dos recortes en la tasa para Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal (Fed), pero matizó que la situación con Medio Oriente y su impacto en precios de energéticos puede ser determinante para que ambos bancos centrales reconsideren su estrategia, ya que el conflicto bélico puede generar presión al alza en los precios mundiales de petróleo y un nuevo choque de inflación si se prolonga más de 5 semanas.

De ser el caso negativo, habrían correcciones en los pronósticos mundiales. De acuerdo con el estratega, Estados Unidos conseguirá un crecimiento de 2% este año qute también está sujeto a las condiciones globales.