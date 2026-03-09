Apps de préstamos ilegales: así operan los “montadeudas” y qué hacer si eres víctima

¿No llegaste a fin de mes y consideraste pedir un préstamo en una app que viste en redes sociales? Este tipo de plataformas online prometen dinero inmediato, pocos requisitos y aprobación en minutos. Sin embargo, detrás de algunas se esconde el esquema conocido como “montadeudas”, caracterizado por extorsión y fraude.

Las apps de préstamos rápidos pueden convertirse en una trampa financiera. Plataformas sin registro en México usan los datos personales de los usuarios para solicitar más créditos en caso de mora y difamarlos mediante sus contactos, advierte Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor.

Muchas aplicaciones solicitan acceso a contactos, fotografías, ubicación y archivos del teléfono, datos que facilitan presiones, fraudes, o incluso más créditos sin autorización del usuario. González Badillo explica que, en México, existen dos tipos de apps financieras: las reguladas, que deben estar registradas ante la Condusef (SIPRES) y cumplir la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y las ilegales, que aplican intereses altos y plazos cortos.

¿Cómo operan los montadeudas?

“Las aplicaciones ‘montadeudas’ otorgan préstamos aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero cambian las condiciones sin previo aviso. Esto las vuelve impagables y extorsionan a las víctimas con amenazas y difusión de información personal”, advierte la doctora en derecho Erika Vanesa García Rico, en su artículo Las apps de préstamo llamadas “Montadeudas”, la nueva forma de extorsión y fraude en México.

Estas plataformas, muchas de procedencia extranjera, compran publicidad en redes sociales y no verifican buró de crédito, ya que operan fuera de la regulación nacional. Además de pedir identificaciones oficiales y datos biométricos, pueden registrar a los usuarios en otras apps o solicitar servicios financieros sin su consentimiento.

¿Qué hacer ante el mal uso de tus datos personales?

Las autoridades mexicanas han emitido recomendaciones claras para quienes resulten afectados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) recomienda:

No ceder ante amenazas ni realizar pagos indebidos, ya que no detendrán el acoso.

ni realizar pagos indebidos, ya que no detendrán el acoso. Desinstalar la app, cambiar contraseñas, documentar pruebas y presentar la denuncia correspondiente.

Bloquear permisos concedidos a la aplicación y denunciar ante la Policía Cibernética.

Ángel González Badillo agrega que es preferible no pagar el adeudo ni ceder a presiones. Documenta todo intento de extorsión y notifícalo de inmediato a las autoridades competentes. “Aunque pagues la deuda, ellos seguirán exigiendo más. Si ya descargaste la app, quita los permisos, desinstálala y denuncia”, enfatiza.

La Guardia Nacional también aconseja evitar plataformas de préstamos inmediatos no reguladas y consultar las reseñas o calificaciones otorgadas por otros usuarios antes de instalar cualquier aplicación.

En el mundo digital, proteger los datos personales es tan importante como cuidar el dinero, concluye Ángel González.

¿Tienes dudas? Escribe a david.balanzar@eleconomista.mx