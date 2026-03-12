Redes privadas y 5G, engrane para la conectividad de grandes empresas y Pymes

La adopción de redes privadas 5G está transformando la forma en que las empresas gestionan su conectividad, impulsando nuevos niveles de velocidad, seguridad y control operativo, dijo la compañía de telecomunicaciones TurboRed Enterprise.

Estas redes, diseñadas exclusivamente para entornos corporativos, permiten a las organizaciones operar con mayor eficiencia y responder a las demandas crecientes de digitalización, automatización e IoT, según TurboRed.

Qué impulsa la adopción empresarial del 5G privado

Las empresas están migrando hacia redes privadas 5G para obtener capacidades que las redes públicas no siempre pueden garantizar. Entre los factores destacan:

Movilidad de alto rendimiento y baja latencia , esenciales para aplicaciones críticas como robótica, vehículos autónomos o análisis en tiempo real.

Mayor privacidad y control de datos , ya que la infraestructura es exclusiva de la empresa y puede configurarse según sus políticas internas.

Compatibilidad con aplicaciones de uso intensivo de datos , como video de alta resolución, sensores IoT masivos o sistemas de manufactura avanzada.

Control total sobre el rendimiento , permitiendo ajustar la red a necesidades específicas de capacidad, cobertura y seguridad.

Los Sectores que lideran la adopción de esta tecnología y que están acelerando su implementación en las industrias donde la conectividad es un habilitador estratégico son:

Manufactura : automatización industrial, robots colaborativos, mantenimiento predictivo.

Salud : transmisión segura de datos clínicos, dispositivos médicos conectados.

Retail : analítica avanzada, inventarios en tiempo real, experiencias inmersivas.

Hospitalidad . Opciones de conectividad para sus huéspedes y empleados en lugares donde no pueden proveer Wifi, como playas, campos y lugares de recreación.

Telecomunicaciones : integración de IoT y servicios empresariales avanzados.

Estas redes permiten integrar IoT de manera eficiente y segura, elevando la productividad y la ciberseguridad a nuevos niveles.

Ventajas estratégicas para las empresas

Las redes privadas 5G ofrecen beneficios que impactan directamente en la competitividad:

Seguridad reforzada : control total del tráfico y políticas personalizadas.

Escalabilidad : capacidad para soportar miles de dispositivos IoT.

Resiliencia operativa : independencia de congestiones en redes públicas.

Optimización de procesos : soporte para automatización y análisis en tiempo real.

Además, al ser redes exclusivas, permiten adaptar la infraestructura a necesidades específicas de velocidad, capacidad y seguridad.

El futuro de la conectividad empresarial

La adopción de redes privadas 5G seguirá creciendo a medida que las empresas busquen:

Integrar más dispositivos IoT.

Automatizar procesos complejos.

Reducir tiempos de respuesta.

Proteger datos sensibles.

La adopción de redes privadas 5G en empresas está creciendo porque ofrecen un nivel de rendimiento, seguridad y control que supera lo que tradicionalmente ha brindado Wi‑Fi. La comparación entre ambas tecnologías ayuda a entender por qué muchas organizaciones están migrando hacia modelos híbridos o directamente hacia 5G privado.

Aporte del 5G privado frente a Wi‑Fi

Las redes privadas 5G destacan por su baja latencia, mayor capacidad y mejor cobertura en entornos complejos, características que las hacen ideales para aplicaciones críticas. Wi‑Fi, por su parte, sigue siendo una opción flexible y económica para conectividad general. Según análisis comparativos, el 5G privado ofrece ventajas claras en movilidad, seguridad y consistencia del rendimiento, mientras que Wi‑Fi mantiene su fortaleza en costos y facilidad de despliegue.

Casos de uso donde el 5G privado supera a Wi‑Fi

Automatización industrial : robots móviles, vehículos autónomos y sensores requieren latencias muy bajas y conexiones estables que Wi‑Fi no siempre garantiza.

Entornos con alta densidad de dispositivos : fábricas, puertos o campus logísticos donde miles de sensores IoT saturan fácilmente redes Wi‑Fi.

Operaciones críticas : salud, energía o seguridad, donde la confiabilidad y el control total del tráfico son esenciales.

Ventajas del 5G privado para empresas

Control total de la red : políticas de seguridad personalizadas y tráfico aislado.

Rendimiento garantizado : ideal para procesos críticos y automatización avanzada.

Escalabilidad masiva : soporta miles de dispositivos IoT sin congestión.

Movilidad empresarial real : equipos móviles, AGVs y robots conectados sin interrupciones.

Estas capacidades permiten a las empresas avanzar hacia modelos de operación más autónomos, eficientes y seguros.

¿Cuándo elegir 5G privado y cuándo Wi‑Fi?

Elige 5G privado si necesitas baja latencia, alta confiabilidad, movilidad o seguridad reforzada.

Elige Wi‑Fi si buscas una solución económica para oficinas, dispositivos de uso general o conectividad no crítica.

Elige un modelo híbrido si tu empresa combina aplicaciones críticas con conectividad cotidiana.

La diferencia de costos entre redes privadas 5G y Wi‑Fi es uno de los factores más determinantes para las empresas que evalúan su estrategia de conectividad. Aunque el 5G privado ofrece mayor capacidad, confiabilidad y seguridad, su despliegue inicial suele ser significativamente más costoso que el de Wi‑Fi, especialmente en entornos industriales.

Comparación general de costos de despliegue

Los estudios recientes muestran que:

Una red privada 5G puede costar hasta cuatro veces más que una red Wi‑Fi en su fase inicial de implementación.

en su fase inicial de implementación. El costo operativo del 5G privado se espera que disminuya gradualmente hacia 2027, lo que podría equilibrar la ecuación económica en el mediano plazo.

El 5G privado implica gastos adicionales en licenciamiento de espectro, equipos de red celular, núcleo 5G, instalación especializada y mantenimiento, mientras que Wi‑Fi requiere infraestructura más económica y de despliegue más simple.

¿Por qué algunas empresas pagan más por 5G privado?

Aunque el costo inicial es mayor, el 5G privado ofrece beneficios que pueden justificar la inversión:

Capacidad hasta 12 veces mayor que Wi‑Fi en entornos industriales, permitiendo más dispositivos sin degradación.

Mayor confiabilidad en ambientes con metal, maquinaria pesada o interferencias donde Wi‑Fi falla.

Mejor movilidad para robots móviles, AGVs y vehículos autónomos.

Seguridad reforzada con autenticación basada en SIM y tráfico completamente aislado.

En sectores como manufactura, minería, logística o energía, estas ventajas pueden traducirse en reducción de fallas, menos tiempos muertos y mayor automatización, compensando el costo inicial.

“Por lo anterior muchas empresas eligen el modelo de SAS (software as a services) es decir, prefieren pagar este tipo de implementaciones como un servicio mensual, de esta forma no requieren de capital inicial y no incurren en un costo de mantenimiento directo”, dijo TurboRed.

¿Cuándo Wi‑Fi sigue siendo más rentable?

Wi‑Fi continúa siendo la opción más económica y suficiente cuando:

La operación no requiere latencias muy bajas.

No hay movilidad crítica (robots, vehículos).

La densidad de dispositivos no es extrema.

El entorno no presenta interferencias severas.

Se busca una solución rápida y de bajo costo para oficinas o espacios administrativos.

Síntesis: costo vs. valor estratégico

El 5G privado cuesta más, pero ofrece más en escenarios donde la conectividad es un habilitador directo de productividad y seguridad. Wi‑Fi sigue siendo imbatible en costo‑beneficio para usos generales, pero el 5G privado se vuelve competitivo cuando la operación depende de:

Confiabilidad garantizada

Baja latencia

Movilidad continua

Seguridad estricta

IoT masivo

La adopción de redes privadas 5G está redefiniendo la conectividad empresarial al ofrecer un nivel de rendimiento, seguridad y control que supera ampliamente a las redes tradicionales. Cuando se incorpora una comparación directa con Wi‑Fi, el panorama se vuelve aún más claro: ambas tecnologías cumplen funciones distintas, pero el 5G privado se posiciona como la base para operaciones críticas, automatización avanzada e IoT masivo.

Estado de 5G en Mexico

El despliegue de 5G en México ha sido limitado, esto debido principalmente a la disponibilidad de espectro. Es por eso que la CRT estará licitando espectro para 5G en donde se pretende tener dar acceso al espectro para redes industriales

“La CRT tiene como eobjetivo aumentar la productividad mediante la automatización y optimización de procesos productivos críticos. Atraer inversión y fortalecer la competitividad, al disponer de infraestructura digital avanzada. Reducir costos, especialmente para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones inalámbricas. En este caso se habla de las frecuencias de 2.3Ghz y 3.5 GHz”, dijo TurboRed.

En el caso del servicio de banda ancha móvil o servicio celular el objetivo de la CRT es acelerar el despliegue de redes 5G, para promover mayor cobertura, capacidad y calidad de los servicios móviles. Impulsar la conectividad y la inclusión digital, especialmente en zonas rurales y desatendidas. Fomentar la competencia y la inversión, ofreciendo certidumbre regulatoria a los operadores y condiciones equitativas de acceso al espectro.

(Con información de Nicolás Lucas)