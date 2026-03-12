Secretario del Tesoro de EU se reunirá con viceprimer chino antes de cumbre entre Trump y Xi

⁠El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ⁠se reunirá con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Francia del 15 al 16 de marzo, informó el jueves el Departamento ⁠del Tesoro, mientras ambas ⁠partes se preparan para la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín a finales de este mes.

«Este fin de semana, me reuniré de nuevo con el viceprimer ministro He Lifeng para continuar el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China en París, Francia», dijo Bessent en una publicación en X.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también participará en las reuniones, informó un funcionario de su oficina. La embajada china en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Tesoro no proporcionó detalles sobre los objetivos del Gobierno de Trump para las reuniones de París, las últimas de una serie de diálogos en ciudades europeas en los últimos meses entre Bessent, Greer, He y el negociador comercial chino Li Chenggang.

El año pasado, los cuatro funcionarios negociaron una tregua comercial entre Estados Unidos y China ⁠después de que Trump impuso nuevos aranceles ⁠generalizados a las importaciones chinas, ⁠lo que provocó una escalada de represalias por parte del gigante asiático.

La ⁠reunión podría aportar algo de claridad sobre el futuro de los aranceles, ya que Estados Unidos ha vuelto a imponer un nuevo gravamen del 10% a las importaciones mundiales en virtud de una ley destinada a resolver los problemas de balanza de pagos.

Bessent dijo en un comunicado que, gracias al respeto mutuo entre Trump y ⁠Xi, "el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China está avanzando".