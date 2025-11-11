Pagar sólo el mínimo de tu tarjeta de crédito, la forma más rápida de endeudarte

Las tarjetas de crédito pueden ser un gran aliado en el manejo de tus finanzas personales. Sin embargo, también tienen el potencial de convertirse en un verdadero dolor de cabeza si gastas como rico y sólo te dedicas a pagar el mínimo requerido por la institución financiera.

“Sabes cuál es la forma más rápida de caer en deuda? Pagando el mínimo de tu tarjeta”, dice Digitt, empresa mexicana de financiamiento.

Datos del Banco de México (Banxico) dan cuenta que, de una muestra representativa de plásticos bancarios y no bancarios, 42% es cliente no totalero, es decir, no liquida todo lo que factura al mes y termina por “acarrear una deuda”, por lo que paga intereses a la entidad financiera que le autorizó el crédito.

De ese universo, 5.9% no efectuó ni el pago mínimo exigido; 23.8% abonó el mínimo y 70.4% depositó más que el mínimo; es decir, 30% pagará mayores intereses y, además, en algunos casos, comisiones por impagos.

Cifras de la empresa de tecnología financiera (fintech) Yotepresto detallan que, según una encuesta que realizó:

51.1% de los clientes no totaleros paga tasas de interés de entre 30% y 50 por ciento.

Otro 27.8%, de entre 51 y 90 por ciento.

5.6%, de entre 90% y 110% y 1.7%, más de 110 por ciento.

El problema es que una proporción importante (13.9%) genera intereses y desconoce cuál es la tasa que le cobran.

“El negocio de los bancos es cobrar intereses (...). Así, tienen a la gente endeudada, enganchada de un producto que llega a cobrarles hasta 150% anual y esta deuda se puede extender por años, sin que las personas vean la salida”, comenta Luis Rubén Chávez, CEO de la plataforma de préstamos en línea.

En algunos casos, los intereses son tan altos que representan más de 50% de la deuda total que deben pagar los usuarios a la entidad financiera.

La encuesta de la fintech destaca que 40% de los usuarios de tarjetas de crédito no son totaleros (un dato semejante al de Banxico). De ese universo, 37.1% de las aseguró que los réditos representan hasta 50% de su deuda y 2.2% reconoció que equivalen a más de 50 por ciento. Además, hay 10.6% no sabe si está pagando intereses o no.

“Cuando te das cuenta de que le pagas al banco más de 50% de lo que debes de puro interés, ahí es cuando una alarma se enciende y ves la razón por la cual nunca te alcanza el dinero. Y es que, imagínate que debes 50 mil pesos en una tarjeta clásica, en un año le pagas al banco más de 20 mil pesos de puros intereses y claro que eso acaba con la estabilidad financiera de cualquiera”, expone Chávez.

Años para pagar la deuda

Si bien es cierto que cubrir el mínimo requerido te permite mantener sano tu historial en el Buró de Crédito, en realidad no es una buena práctica, pues mientras más pequeños sean los pagos que realizas, más tiempo tardarás en liquidar tu adeudo; además, como los intereses se van acumulando, al final el monto a pagar será mayor.

Por eso, debes tener presente que pagar el mínimo requerido únicamente te permitirá conservar al corriente tu línea de crédito, pero verás muy lejos el fin de tu deuda, ya que siempre se cubren primero los intereses y las comisiones, incluso el IVA, y muy poco va a capital, que es el monto que te prestó la institución financiera, señala la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Para ilustrarlo mejor, la institución cita este ejemplo: Considera una tarjeta de crédito clásica, con un límite de crédito de 28,000 pesos. Si, al final del mes, tienes un saldo al corte de 12,000 pesos y una tasa de interés de 30% anual, resultaría un pago mínimo de 350 pesos y cinco años 11 meses como el tiempo que te llevaría a liquidar la deuda. El adeudo total será de 27,254.14 pesos, cifra 2.27 veces mayor a lo que se debía originalmente.

Sin embargo, si pagas el doble del mínimo, es decir 700 pesos, el tiempo para saldar la deuda se reduce a un año 11 meses, pagando 1.37 veces lo que se debe.

En ambos escenarios cabe destacar dos cosas. La primera es que ese monto final está en función de que el plástico ya no se empleó y que la tasa de interés es relativamente baja, considerando que hay casos con niveles mayores a 110 por ciento.

“Las tasas que cobran los bancos pueden dañar de forma importante e inesperada las finanzas de las personas en el mediano y largo plazo, no sólo en el tema económico, también en el mental y en el Buró de Crédito. Cuiden su dinero y tomen decisiones informadas siempre”, dice Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef.

Tómalo en cuenta

La Condusef da una serie de consejos para evitar dañar tu salud financiera:

Identifica en tu estado la información específica para que conozcas el tiempo y elevado costo que implica pagar montos pequeños.

El pago mínimo debe considerarse como una práctica excepcional o para casos de emergencia

o para casos de emergencia En caso de que sea recurrente, mejor busca un crédito a tasa fija por un plazo determinado para liquidar el total del adeudo de tu tarjeta y cancélala

por un plazo determinado para liquidar el total del adeudo de tu tarjeta y cancélala Además evalúa si tu línea de financiamiento actual es la que realmente necesitas y si tienes capacidad para pagarla. Recuerda que puedes solicitar su reducción.

¿Tienes dudas? Puedes escribir a fernando.franco@eleconomista.mx