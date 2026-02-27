Comisiones de los corresponsales bancarios 2026: tiendas Oxxo, farmacias y supermercados

Los corresponsales bancarios son establecimientos —tiendas de conveniencia, farmacias o supermercados— autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ofrecer servicios financieros básicos fuera de una sucursal tradicional. Su principal propósito es ampliar el acceso y la inclusión financiera, especialmente en zonas donde no hay bancos cerca, como pequeñas ciudades y comunidades rurales.

Según el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025, actualmente existen 57,624 corresponsales bancarios en el país. Cuatro de cada cinco municipios cuentan con al menos un corresponsal; esto cubre a 99% de la población adulta, y la mayoría de estos establecimientos tiene contrato con hasta 10 instituciones financieras. Las redes más grandes son Oxxo (24,568 puntos, equivalente al 43%), Yastás de Gentera (6,374, 11%) y Regalii (5,430, 9%).

Comisiones y tarifas en corresponsales bancarios

Las comisiones por operar en corresponsales bancarios varían según el banco, la operación y el establecimiento (ejemplo: Oxxo, Farmacias Guadalajara, Soriana). Los cargos más comunes aplican a retiros, depósitos, pagos de servicios y consultas de saldo. Algunas tarifas representativas son:

Comisiones de los corresponsales bancarios Institución Financiera Corresponsal Bancario Comisión (pesos) Santander OXXO 15 Santander

Farmacias Guadalajara 7 Santander

Super Che 8 Santander

Farmacias del Ahorro

10 Santander Soriana

10 Santander Financiera para el Bienestar

Sin costo Santander Woolworth

8 Santander Del Sol

8 Santander



7 Eleven

12 Santander



Yastás

12 Santander



Kiosko

12 Santander Circle K

10 Santander Extra

10 BBVA

7/24 Mix 12 BBVA

Farmacias Guadalajara



10 BBVA

Kiosko, Súper Kiosko



15 BBVA

Farmacias del Ahorro



12 BBVA Oxxo, Pronto, Bara



17 BBVA 7-Eleven 15 BBVA Grupo Walmart

10 BBVA Abarrey

17 BBVA Financiera para el bienestar



12.18 por operación

26 por retiro de efectivo con tarjeta de débito BBVA Suburbia



9 HSBC Farmacias del Ahorro



10 HSBC Oxxo 17 HSBC





Soriana 10 HSBC Chedraui 7 HSBC Yastás 12 HSBC



Financiera para el bienestar Consulta de saldos 3.60; Pago de servicios 15.20 Banamex

7 Eleven México 12.07 Banamex Financiera para el bienestar 15 Banamex Chedraui



8.62* Banamex

Soriana



8.62* Banamex Farmacias Guadalajara

10.35* Banamex Walmart

8.62* BanCoppel Oxxo 20.00 (15.00 pesos directamente en tiendas OXXO y 5.00 pesos con cargo a cuenta) BanCoppel

7 Eleven 13.00 (10.00 pesos directamente en tiendas y 3.00 pesos con cargo a cuenta). Banco Azteca



Chedraui



7.76* Banco Azteca

Financiera para el bienestar 43.10 oficinas remotas; 18.10 oficinas no remotas* Banco Azteca



Waldo´s 6.90* Banco Azteca

Soriana 7.76* Banco Azteca

ESAN 8.62* Banco Azteca

7 Eleven



10.34* Banco Azteca

Super Kiosco 10.34 Inbursa

Finabien 6% más IVA sobre el monto dispuesto en retiro Inbursa

Telcel Sin comisión Inbursa Sanborns Sin comisión Inbursa OXXO 17 Inbursa Tiendas y clubes Walmart Sin comisión Inbursa Sears Sin comisión Inbursa Soriana Sin comisión Banorte OXXO 20.00 Banorte 7-Eleven 10.00 Banorte Farmacias del Ahorro 12.00 Banorte

Walmart / Sam's Club Sin Comisión (Retiro con compra) Banorte

Bodega Aurrera



10 Banorte

Soriana



8 Banorte Telecomm (Finabien) Variable de Retiro según monto Banorte



Farmacias Guadalajara



8.00 Banorte Tiendas Extra / Circle K 10 Scotiabank Financiera para el bienestar 14* Scotiabank

Oxxo



17 Scotiabank Soriana Sin comisión Scotiabank

City Club Sin comisión *Montos sin IVA

Todas las comisiones deben ser informadas antes de concretar la operación, por regulación. El usuario tiene derecho a cancelar si no está de acuerdo con el cobro.

¿Qué hacer ante un cobro no reconocido?

Si identificas comisiones indebidas o poco claras, guarda evidencia y contacta primero al banco. De persistir el problema, puedes presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que ofrece asesoría gratuita para resolver este tipo de controversias.

¿Tienes dudas? Escribe a david.balanzar@eleconomista.mx