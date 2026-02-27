Lectura 2:00 min
Comisiones de los corresponsales bancarios 2026: tiendas Oxxo, farmacias y supermercados
Los corresponsales bancarios se han convertido en una alternativa clave para realizar operaciones financieras básicas en México sin acudir a una sucursal. Conocer sus tarifas y tus derechos como usuario es esencial para aprovechar sus ventajas y evitar contratiempos.
Los corresponsales bancarios son establecimientos —tiendas de conveniencia, farmacias o supermercados— autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ofrecer servicios financieros básicos fuera de una sucursal tradicional. Su principal propósito es ampliar el acceso y la inclusión financiera, especialmente en zonas donde no hay bancos cerca, como pequeñas ciudades y comunidades rurales.
Según el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025, actualmente existen 57,624 corresponsales bancarios en el país. Cuatro de cada cinco municipios cuentan con al menos un corresponsal; esto cubre a 99% de la población adulta, y la mayoría de estos establecimientos tiene contrato con hasta 10 instituciones financieras. Las redes más grandes son Oxxo (24,568 puntos, equivalente al 43%), Yastás de Gentera (6,374, 11%) y Regalii (5,430, 9%).
Comisiones y tarifas en corresponsales bancarios
Las comisiones por operar en corresponsales bancarios varían según el banco, la operación y el establecimiento (ejemplo: Oxxo, Farmacias Guadalajara, Soriana). Los cargos más comunes aplican a retiros, depósitos, pagos de servicios y consultas de saldo. Algunas tarifas representativas son:
Institución Financiera
Corresponsal Bancario
Comisión (pesos)
Santander
OXXO
15
Santander
Farmacias Guadalajara
7
Santander
Super Che
8
Santander
Farmacias del Ahorro
10
Santander
Soriana
10
Santander
Financiera para el Bienestar
Sin costo
Santander
Woolworth
8
Santander
Del Sol
8
Santander
7 Eleven
12
Santander
Yastás
12
Santander
Kiosko
12
Santander
Circle K
10
Santander
Extra
10
7/24 Mix
12
BBVA
Farmacias Guadalajara
10
BBVA
Kiosko, Súper Kiosko
15
BBVA
Farmacias del Ahorro
12
BBVA
Oxxo, Pronto, Bara
17
BBVA
7-Eleven
15
BBVA
Grupo Walmart
10
BBVA
Abarrey
17
BBVA
Financiera para el bienestar
12.18 por operación
BBVA
Suburbia
9
Farmacias del Ahorro
10
HSBC
Oxxo
17
HSBC
Soriana
10
HSBC
Chedraui
7
HSBC
Yastás
12
HSBC
Financiera para el bienestar
Consulta de saldos 3.60; Pago de servicios 15.20
7 Eleven México
12.07
Banamex
Financiera para el bienestar
15
Banamex
Chedraui
8.62*
Banamex
Soriana
8.62*
Banamex
Farmacias Guadalajara
10.35*
Banamex
Walmart
8.62*
BanCoppel
Oxxo
20.00 (15.00 pesos directamente en tiendas OXXO y 5.00 pesos con cargo a cuenta)
BanCoppel
7 Eleven
13.00 (10.00 pesos directamente en tiendas y 3.00 pesos con cargo a cuenta).
Chedraui
7.76*
Banco Azteca
Financiera para el bienestar
43.10 oficinas remotas; 18.10 oficinas no remotas*
Banco Azteca
Waldo´s
6.90*
Banco Azteca
Soriana
7.76*
Banco Azteca
ESAN
8.62*
Banco Azteca
7 Eleven
10.34*
Banco Azteca
Super Kiosco
10.34
Finabien
6% más IVA sobre el monto dispuesto en retiro
Inbursa
Telcel
Sin comisión
Inbursa
Sanborns
Sin comisión
Inbursa
OXXO
17
Inbursa
Tiendas y clubes Walmart
Sin comisión
Inbursa
Sears
Sin comisión
Inbursa
Soriana
Sin comisión
OXXO
20.00
Banorte
7-Eleven
10.00
Banorte
Farmacias del Ahorro
12.00
Banorte
Walmart / Sam's Club
Sin Comisión (Retiro con compra)
Banorte
Bodega Aurrera
10
Banorte
Soriana
8
Banorte
Telecomm (Finabien)
Variable de Retiro según monto
Banorte
Farmacias Guadalajara
8.00
Banorte
Tiendas Extra / Circle K
10
Financiera para el bienestar
14*
Scotiabank
Oxxo
17
Scotiabank
Soriana
Sin comisión
Scotiabank
City Club
Sin comisión
*Montos sin IVA
Todas las comisiones deben ser informadas antes de concretar la operación, por regulación. El usuario tiene derecho a cancelar si no está de acuerdo con el cobro.
¿Qué hacer ante un cobro no reconocido?
Si identificas comisiones indebidas o poco claras, guarda evidencia y contacta primero al banco. De persistir el problema, puedes presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que ofrece asesoría gratuita para resolver este tipo de controversias.
