Buscar
El Economista
Finanzas Personales

Lectura 2:00 min

Comisiones de los corresponsales bancarios 2026: tiendas Oxxo, farmacias y supermercados

Los corresponsales bancarios se han convertido en una alternativa clave para realizar operaciones financieras básicas en México sin acudir a una sucursal. Conocer sus tarifas y tus derechos como usuario es esencial para aprovechar sus ventajas y evitar contratiempos.

main image

Foto EE: Archivo

Ethan Balanzar

Los corresponsales bancarios son establecimientos —tiendas de conveniencia, farmacias o supermercados— autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ofrecer servicios financieros básicos fuera de una sucursal tradicional. Su principal propósito es ampliar el acceso y la inclusión financiera, especialmente en zonas donde no hay bancos cerca, como pequeñas ciudades y comunidades rurales.

Según el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2025, actualmente existen 57,624 corresponsales bancarios en el país. Cuatro de cada cinco municipios cuentan con al menos un corresponsal; esto cubre a 99% de la población adulta, y la mayoría de estos establecimientos tiene contrato con hasta 10 instituciones financieras. Las redes más grandes son Oxxo (24,568 puntos, equivalente al 43%), Yastás de Gentera (6,374, 11%) y Regalii (5,430, 9%).

Te puede interesar

Comisiones y tarifas en corresponsales bancarios

Las comisiones por operar en corresponsales bancarios varían según el banco, la operación y el establecimiento (ejemplo: Oxxo, Farmacias Guadalajara, Soriana). Los cargos más comunes aplican a retiros, depósitos, pagos de servicios y consultas de saldo. Algunas tarifas representativas son:

Comisiones de los corresponsales bancarios

Institución Financiera

Corresponsal Bancario

Comisión (pesos)

Santander

OXXO

15

Santander

Farmacias Guadalajara

7

Santander

Super Che

8

Santander

Farmacias del Ahorro

10

Santander

Soriana

10

Santander

Financiera para el Bienestar

Sin costo

Santander

Woolworth

8

Santander

Del Sol

8

Santander

7 Eleven

12

Santander

Yastás

12

Santander

Kiosko

12

Santander

Circle K

10

Santander

Extra

10

BBVA

7/24 Mix

12

BBVA

Farmacias Guadalajara

10

BBVA

Kiosko, Súper Kiosko

15

BBVA

Farmacias del Ahorro

12

BBVA

Oxxo, Pronto, Bara

17

BBVA

7-Eleven

15

BBVA

Grupo Walmart

10

BBVA

Abarrey

17

BBVA

Financiera para el bienestar

12.18 por operación
26 por retiro de efectivo con tarjeta de débito

BBVA

Suburbia

9

HSBC

Farmacias del Ahorro

10

HSBC

Oxxo

17

HSBC


Soriana

10

HSBC

Chedraui

7

HSBC

Yastás

12

HSBC

Financiera para el bienestar

Consulta de saldos 3.60; Pago de servicios 15.20

Banamex

7 Eleven México

12.07

Banamex

Financiera para el bienestar

15

Banamex

Chedraui

8.62*

Banamex

Soriana

8.62*

Banamex

Farmacias Guadalajara

10.35*

Banamex

Walmart

8.62*

BanCoppel

Oxxo

20.00 (15.00 pesos directamente en tiendas OXXO y 5.00 pesos con cargo a cuenta)

BanCoppel

7 Eleven

13.00 (10.00 pesos directamente en tiendas y 3.00 pesos con cargo a cuenta).

Banco Azteca

Chedraui

7.76*

Banco Azteca

Financiera para el bienestar

43.10 oficinas remotas; 18.10 oficinas no remotas*

Banco Azteca

Waldo´s

6.90*

Banco Azteca

Soriana

7.76*

Banco Azteca

ESAN

8.62*

Banco Azteca

7 Eleven

10.34*

Banco Azteca

Super Kiosco

10.34

Inbursa

Finabien

6% más IVA sobre el monto dispuesto en retiro

Inbursa

Telcel

Sin comisión

Inbursa

Sanborns

Sin comisión

Inbursa

OXXO

17

Inbursa

Tiendas y clubes Walmart

Sin comisión

Inbursa

Sears

Sin comisión

Inbursa

Soriana

Sin comisión

Banorte

OXXO

20.00

Banorte

7-Eleven

10.00

Banorte

Farmacias del Ahorro

12.00

Banorte

Walmart / Sam's Club

Sin Comisión (Retiro con compra)

Banorte

Bodega Aurrera

10

Banorte

Soriana

8

Banorte

Telecomm (Finabien)

Variable de Retiro según monto

Banorte

Farmacias Guadalajara

8.00

Banorte

Tiendas Extra / Circle K

10

Scotiabank

Financiera para el bienestar

14*

Scotiabank

Oxxo

17

Scotiabank

Soriana

Sin comisión

Scotiabank

City Club

Sin comisión

*Montos sin IVA

Todas las comisiones deben ser informadas antes de concretar la operación, por regulación. El usuario tiene derecho a cancelar si no está de acuerdo con el cobro.

¿Qué hacer ante un cobro no reconocido?

Si identificas comisiones indebidas o poco claras, guarda evidencia y contacta primero al banco. De persistir el problema, puedes presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que ofrece asesoría gratuita para resolver este tipo de controversias.

¿Tienes dudas? Escribe a david.balanzar@eleconomista.mx

Temas relacionados

Ethan Balanzar

Periodista egresado de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete