Alpek sube casi 20% en la BMV durante marzo gracias al alza en los precios del petróleo

Las acciones de Alpek, productor de materiales plásticos y químicos, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), apuntan un incremento en marzo impulsado por el aumento en los precios internacionales del petróleo ante la incertidumbre en el suministro global.

Los títulos de la empresa petroquímica suben 3.46% y cotizan en 9.86 pesos cada una en la jornada de este jueves, con lo que se encamina a registrar su séptima jornada con avances y acumula un incremento de 16.68 por ciento.

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, 27 de febrero, la firma tiene un incremento de 19.95 por ciento. En lo que va del año, sus papeles son mayores en 6.47 por ciento.

Expertos de GBM Reserch, afirmaron que Alpek muestra un desempeño positivo se da por “el fuerte repunte en los precios del petróleo y gas tras la intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que provocó el cierre de instalaciones energéticas en Medio Oriente y disrupciones en el Estrecho de Ormuz”.

“El aumento en las tensiones elevó los precios del Brent, lo que suele encarecer los fletes y los costos logísticos desde Asia, reduciendo la competitividad de importaciones y favoreciendo a productores regionales de petroquímicos en Norteamérica, como Alpek”, detallaron.

La compañía mantiene grandes volúmenes de materias primas, como paraxileno y propileno, y productos terminados en sus bodegas. Si el precio del crudo sube, el valor de mercado de ese inventario que Alpek compró barato semanas atrás aumenta automáticamente.

Y al reportar sus estados financieros, esto se traduce en una utilidad contable mayor y un incremento en el EBITDA reportado, lo que suele atraer a los inversionistas.