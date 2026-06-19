¿Pagas contador o lo haces tú? Por esta razón declarar tus impuestos se volvió más caro

Cumplir con las obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue más costoso para los contribuyentes durante 2025, pese a la mayor digitalización de los trámites gubernamentales y la simplificación administrativa que aplica el gobierno.

El año pasado, el costo de cumplimiento promedio para efectuar los trámites relativos a la declaración y el pago de impuestos fue de 14,052 pesos, el nivel más alto desde 2020. Se trata de una cifra 14% mayor que en 2024 en términos reales (considerando el factor inflación), muestran los indicadores de recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este monto incluye gastos de transporte, viáticos, papelería, copias, Internet, honorarios y asesorías del contador, así como costo del tiempo del contribuyente. No considera el pago de impuestos.

Para las personas morales (empresas) la historia es similar. En promedio erogaron 43,170 pesos durante 2025, 10% más frente al año previo en términos reales.

En este caso, además de los gastos para las personas físicas, considera sueldos y salarios del contador y la contratación de un despacho fiscal.

Juvenal Lobato, catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM, considera que existe un mayor interés de los contribuyentes por cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, ante la mayor revisión que realiza la autoridad tributaria.

Esto lleva a muchas personas a buscar asesoría profesional para informarse y realizar todo el proceso que sea necesario para no caer en inconsistencias y posibles multas. Si bien una buena parte de los trámites se pueden hacer de forma digital, son temas que suelen ser técnicos, por muy amigables que parecieran, y eso termina por generar gastos adicionales en visitas a las oficinas de recaudación, copias y el pago de honorarios de contadores.

Una encuesta de la autoridad tributaria da cuenta que, al cierre de 2025, al menos 87% de los pagadores de impuestos percibe que es muy probable o algo probable ser sujeto a una sanción por parte del SAT.

Algunos pagan más de 100,000 pesos

Al cierre de 2025, el fisco registró 87.77 millones de contribuyentes activos, de los cuales apenas 2.62 millones son personas morales.

Esto implica que existen 85.15 millones de personas físicas, 97% del total de pagadores de impuestos.

De éstos, la mayoría (88.9%) está registrado como persona física sin actividad empresarial y 11.1%, con actividad empresarial.

De acuerdo con una encuesta que la autoridad tributaria aplica entre los contribuyentes, en el cuarto trimestre de 2025, a 52% de las personas físicas no les generó ningún costo cumplir con sus obligaciones fiscales.

Otro 9% dijo que menos de 1,000 pesos; 12% señaló que de 1,000 a menos de 5,000 pesos; 7% consideró que de 5,000 a menos de 10,000 pesos y 6% expuso que de 10,000 a menos de 20,000 pesos.

Otro grupo compuesto por 7% de los pagadores de impuestos señaló que erogó, en todo el año, entre 20,000 y menos de 50,000 pesos para cumplir con sus deberes fiscales; 3% aseguró que el gasto fue de 50,000 a menos de 100,000 pesos y cuatro de cada 100 contribuyentes afirmaron que su costo de cumplimiento fue mayor a 100,000 pesos.

Adriana Montes, contadora independiente, considera que el mayor gasto se debe al encarecimiento en el rubro de servicios y productos de papelería. Por ejemplo, dice, internet en casa cada vez es más caro y sacar una copia o una impresión “ni se diga”. Antes pagabas un peso por hoja, ahora, si bien te va, te cobran dos pesos o hasta cinco por una copia.

El servicio de los contadores también se ha encarecido, pese a la mayor competencia en el mercado. “Mis honorarios, de forma general, subieron entre 15% y 20% en los últimos dos años, y seguro mis colegas andan en cifras similares”, señala.

Busca asesoría gratuita

Si eres una de las personas que recurre a un contador para que te apoye en la presentación de tus declaraciones, algunas instituciones ofrecen ayuda gratuita, como son la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM otorga asesoría gratuita sin costo durante todo el año en los cubículos 32 y 33 del segundo piso del Posgrado de la facultad, debido a que hay toda una gama de obligaciones que necesitan de un especialista.

Entre éstas la respuesta a cartas invitación, los pagos provisionales, la emisión de facturas, la atención de requerimientos, la reducción de multas, la aplicación de estímulos fiscales y la presentación de declaraciones con temas de enajenación de bienes o beneficiarios de las afores, por mencionar algunos.

Si estás interesado, lo ideal es que saques una cita en el micrositio que se encuentra en la página web de la FCA: Asesoría Fiscal Gratuita o al número telefónico 55 56 22 84 68. No obstante, puedes acudir directamente, y si se cuenta con la disponibilidad serás atendido.

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