Prioridades morenistas

Confirmado: la territorialización de la defensa de la soberanía y la transformación ha entrado en pausa, por causas de fuerza mayor. Citlalli Hernández –quien hace dos meses dejó el gabinete presidencial para hacerse cargo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena— oficializó el aplazamiento, que afecta a los aspirantes a las coordinaciones distritales y municipales.

El proceso político para definir a los 17 coordinadores estatales propició este aplazamiento. El trabajo de la Comisión Nacional de Encuestas apenas dará inicio y hasta el último bimestre del 2026 se aplicarán las mediciones para definir a los 300 coordinadores distritales en el mismo número de demarcaciones federales.

El cronograma morenista ha sido ajustado y la convocatoria, anunció la exsecretaria de las Mujeres, será publicada dentro de cuatro semanas. La premisa presidencial –que los funcionarios gubernamentales renuncien, si están interesados en las internas morenistas— no tendría que aplicar necesariamente a los actuales diputados federales.

En lo que va de la Legislatura, 41 diputados federales --de 253 que componen la mayoría oficialista— han pedido licencia para separarse del cargo en distintos momentos. Al menos un centenar ha expresado a su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, su intención de separarse de sus curules y atender el llamado partidista de “hacer territorio”, ganarse el respaldo de las bases y optar por la reelección.

“Mi propuesta respetuosa al partido es que no se permitan las mismas reglas, porque tendríamos dificultades para la incorporación de suplentes, dado que en algunos casos no hay suplentes y son los que ahora están fungiendo como propietarios”, definió el exgobernador zacatecano. “No queremos que se interrumpa el trabajo legislativo, ni queremos que haya obstáculos para la aprobación de esta agenda nutrida”.

El líder de la bancada morenista en San Lázaro se pronunció sobre los procesos políticos en ciernes, tras de participar en los encuentros sostenidos por la dirigencia del partido y los aspirantes a 10 coordinaciones estatales para la defensa de la soberanía, la semana pasada.

Monreal Ávila… ¿en funciones de coordinador de la primera circunscripción? ¿Y Adán Augusto López Hernández, en la quinta? Con los cuatro tlaxcaltecas –Ana Lilia Rivera, Alfonso Sánchez García, Raymundo Vázquez Conchas y Carlos Augusto Pérez— estuvo el senador tabasqueño.

Monreal y el vicecoordinador de la bancada guinda, Sergio Gutiérrez Luna estuvieron en la reunión de la cúpula morenista con los aspirantes de Sonora: Dolores del Río, Celida López, Lorenia Valles y Javier Lamarque.

Ambos legisladores también fungieron como testigos en el cónclave con la decena de aspirantes de Sinaloa: Estrella Palacios, Kristiam Espinoza, Graciela Domínguez, Imelda Castro, Jesús Ibarra, Gerardo Vargas, Rodolfo Valenzuela Sánchez, Tomás de Jesús López Bajo y Omar López Campos.

También, en la reunión con los aspirantes de Baja California. Ocho admitidos: Alfredo Álvarez, Armando Ayala, Fernando Castro Trenti, Ismael Burgueño, Jesús Ruiz Uribe, Julieta Ramírez y Evangelina Romero. Y con los chihuahuenses Andrea Chávez; Martín Chaparro y Cruz Pérez Cuéllar.

Para Baja California Sur, los aspirantes son Milena Quiroga, Manuel Cota y Christian Agundez y José Saúl González Núñez.

El exgobernador Leonel Godoy, con los siente aspirantes michoacanos: Fabiola Alanís, Gladiz Butanga, Celeste Ascencio, Gabriela Molina, Miriam Martínez, Carlos Torres y Raúl Morón.

Los aspirantes para Quintana Roo son: Ana Patricia Peralta, Marybel Villegas Canché, Rafael Marín Mollinedo y Eugenio Segura. Para Nayarit, Geraldine Ponce, Elizabeth López Blanco, Héctor Santana y Pavel Jarero. Para Zacatecas, la definición involucra a Zaida Ivonne Escareño, Julia Olguín, Verónica Díaz Robles, José Narro Céspedes y Ulises Mejía.