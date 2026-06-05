¿Adultos mayores deben pagar ISR por su pensión? Esto dice la autoridad fiscal

¿Debes pagar impuestos por los recursos que recibes de tu pensión? El Servicio de Administración Tributaria (SAT) desmintió que exista un nuevo cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al dinero que reciben las personas de la tercera edad por este beneficio.

“Respecto a la información que circula en redes sociales sobre un supuesto pago que deberán realizar las personas adultas mayores del ISR por la pensión que reciben, la autoridad informa que es totalmente falso que esta institución haya confirmado la aplicación de dicha medida”.

En una nota informativa expuso que la Ley del ISR establece cuáles son las pensiones que están exentas y cuáles deben presentar declaración anual y pagar dicho gravamen.

En el artículo 93 se señala que las pensiones están exentas de pagar ISR cuando no superan el equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) diarias; es decir, un monto de 53,493 pesos al mes.

“Cabe mencionar que la gran mayoría de los pensionados en nuestro país está libre del pago de ese impuesto por los ingresos que reciban por concepto de pensión”, señaló el fisco.

Añadió que también es falso que quienes reciben la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán pagar este impuesto. En el artículo 90 de la Ley del ISR se establece que no se consideran ingresos por los que se esté obligado al pago de dicho impuesto, los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes, a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas.

fernando.franco@eleconomista.mx