Ven riesgos por prohibir celulares

En medio del debate nacional sobre una posible regulación del uso de teléfonos celulares y redes sociales entre menores de edad, la académica de la Universidad Iberoamericana, Cimenna Chao Rebolledo, advirtió que restringir estos dispositivos en las escuelas puede generar beneficios, pero no resolverá por sí solo el problema de la dependencia digital si la medida no va acompañada de alfabetización digital, estrategias pedagógicas y cambios en los hábitos familiares.

La especialista en procesos de aprendizaje señaló que la discusión no debe centrarse únicamente en cuántas horas pasan niñas, niños y adolescentes frente a una pantalla, sino en el papel que el entorno digital ocupa actualmente en la construcción de su identidad, sus relaciones sociales y su desarrollo cognitivo.

Además, sostuvo que el debate no debe reducirse a determinar cuánta tecnología existe en las aulas, sino evaluar si ésta realmente fortalece el aprendizaje.

Explicó que el uso de herramientas digitales sólo tiene sentido cuando permite ampliar la comprensión de fenómenos, desarrollar pensamiento crítico y generar conocimiento, pues advirtió que en muchas ocasiones la incorporación de tecnología responde más a modas institucionales que a objetivos pedagógicos.

También, explicó que uno de los principales efectos es el desplazamiento de actividades como la convivencia familiar, el deporte, la recreación, la cultura o la interacción social presencial, una tendencia que se intensificó tras la pandemia del Covid-19.

Como ejemplo mencionó la nomofobia, definida como la ansiedad provocada por no tener acceso al teléfono móvil, condición que diversos especialistas consideran un riesgo psicosocial debido a su impacto en la regulación emocional y la sensación de seguridad.

Respecto a las iniciativas para prohibir teléfonos celulares en las escuelas, la académica reconoció que distintos estudios muestran mejoras académicas al disminuir los distractores en el aula.

Sin embargo, alertó que una prohibición sin acompañamiento educativo puede provocar un "efecto rebote", es decir, una reducción del uso durante el horario escolar seguida de un consumo aún mayor fuera de clases.

Ante esto, consideró indispensable que madres, padres y docentes construyan reglas compartidas sobre el uso de dispositivos.