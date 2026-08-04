Popularidad de Trump, en caída libre: 35%

Washington. Por primera vez en casi una década, los estadounidenses consideran que los demócratas son mejores gestores de la economía que los republicanos, según una encuesta de Reuters/Ipsos, que también reveló que la aprobación del presidente Donald Trump cayó al 35 por ciento.

Los resultados del sondeo, entre el miércoles y el lunes, pusieron de manifiesto cómo la gestión económica de Trump, incluida el alza de precios de la energía por la guerra con Irán, podría lastrar las posibilidades de su partido en las elecciones legislativas de noviembre, que determinarán quién controlará el Congreso.

El índice de aprobación presidencial de Trump cayó al 35%, desde el 37% de una encuesta anterior del mes pasado, y el porcentaje de estadounidenses que valoran positivamente su presidencia se sitúa a solo un punto porcentual del nivel más bajo de su mandato.

Alrededor del 37% de los votantes registrados dijeron que el Partido Demócrata tiene un mejor enfoque de la economía estadounidense, frente al 36% que se decantó por el Partido Republicano. Otro 27% dijo no estar seguro o que otro partido lo haría mejor.

Los republicanos habían mantenido la ventaja en materia económica durante la mayor parte del primer mandato de Trump y durante los cuatro años de mandato del expresidente demócrata Joe Biden y hasta bien entrado el segundo mandato de Trump.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada en línea y a nivel nacional, reveló que el 42% de los electores registrados votaría a un demócrata y el 37% a un republicano si los comicios se celebraran ahora.

Los independientes encuestados se decantaron por los demócratas frente a los republicanos por 12 puntos porcentuales. Los republicanos defenderán sus estrechas mayorías en el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.