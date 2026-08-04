Dispuestos a examen, los que pasaron y con examen cancelado

“¡Respeta el resultado, mi lugar ya fue ganado!”, fue la consigna lanzada por un grupo de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes manifestaron su rotundo rechazo a la aplicación de un examen de control para confirmar su ingreso a alguna carrera universitaria.

Plantados frente a la torre de Rectoría de la UNAM, el grupo de poco más de 100 jóvenes, algunos de ellos acompañados de sus padres de familia, protestaron con pancartas y consignas en contra de repetir el examen de admisión para legitimar su ingreso a esta universidad.

Al no ser recibidos por autoridades universitarias, los manifestantes decidieron moverse de Rectoría para bloquear el cruce de Eje 10 Sur y Avenida Insurgentes Sur, cerca de en la zona de Copilco y Ciudad Universitaria; ahí permanecieron por cerca de una hora.

Luego de más de tres horas de protestas, las y los estudiantes lograron entregar un pliego petitorio a las autoridades de la UNAM, donde pidieron garantizar el lugar obtenido conforme a las reglas originales; en especial que no aplique la recomendación de la Comisión Técnica que revisó el Proceso de Ingreso a la Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027 y por consiguiente no se aplique un examen de control para los aspirantes seleccionados.

“Estoy aquí porque el rector no se pone a pensar en que los que fuimos seleccionados tuvimos una inversión en hacer el examen. Mi mamá que es empleada doméstica, mi papá trabaja en un depósito dental; tuvieron que esforzarse mucho para poder meterme a un curso, pero ellos no se ponen a pensar en eso.

"El cerebro descansa después de hacer un examen tan estresante de 3 horas estar sentado y tenía muchas esperanzas de entrar, lo cual logré con 111 aciertos para Ingeniería de química. Siento que no se ponen a pensar tampoco en nuestra salud mental, en que hay chicos foráneos que vienen desde muy lejos para hacer el examen y que se tuvieron que regresar para estudiar”, lanzó Valeria, una de las casi 22,000 aspirantes que resultaron seleccionados.

No obstante, la joven de 19 años también se mostró dispuesta a repetir la prueba: “en dado caso no me estoy negando a hacer el examen”, al tiempo que dijo estar decepcionada con la UNAM y la forma en la manejó la situación “porque desde un principio pudo hacerlo de una manera diferente. Creo que no estaban listos para un examen en línea y afectó a todos, a todos, incluyendo a los no seleccionados”.

En contra de las medidas tomadas por la UNAM, también se manifestaron estudiantes a quienes se les canceló el examen por supuestas irregularidades durante la aplicación de la prueba.

Viridiana, aspirante a la carrera de Diseño Industrial, señaló que su proceso de admisión se encuentra en incertidumbre.

“Mi exigencia es que a nosotros también se nos tomen en cuenta para poder realizar el examen control, porque nuestro examen fue realizado de manera honesta y lo cancelaron de manera injusta”, aseguró.

Más tarde, la UNAM anunció que el inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso se recorrería el lunes 31 de agosto de 2026.

Hoy se darían a conocer las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

La UNAM detalló que se acordó, entre otras cosas, el también habilitar sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.